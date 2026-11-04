POLÊMICA

Aos 16 anos, Rafaella Justus faz desabafo após ataques na internet e decide se afastar das redes

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus afirmou que pretende aparecer menos nas plataformas após receber comentários ofensivos sobre aparência e suposto posicionamento político

Heider Sacramento

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 21:10

Rafaella Justus desabafou após ataques virtuais e disse que vai reduzir a frequência de aparições nas redes sociais Crédito: Reprodução

Rafaella Justus decidiu diminuir a frequência de publicações nas redes sociais depois de enfrentar uma onda de ataques virtuais. A influenciadora de 16 anos falou sobre o assunto nos Stories e explicou que precisa preservar a própria tranquilidade diante dos comentários ofensivos que recebe na internet.

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus afirmou que gosta de compartilhar momentos da rotina com os seguidores, mas reconheceu que a exposição também traz situações difíceis de administrar. Segundo ela, é importante respeitar os próprios sentimentos e não permitir que as mensagens negativas tirem a leveza de estar nas redes.

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“Às vezes, as pessoas esquecem que, por trás de uma tela, existe alguém que também sente, se machuca e precisa de espaço. Tenho aprendido que preservar a minha paz é também saber respeitar meus sentimentos e não permitir que certas coisas tirem a leveza de estar por aqui. Aos poucos vou voltando a aparecer!”, declarou.

Os episódios de hostilidade ganharam força em outubro, quando Rafaella compartilhou uma foto após participar das eleições. A publicação recebeu comentários ofensivos sobre sua aparência e inteligência, além de mensagens que tentavam associá-la a um candidato. A jovem, porém, não revelou publicamente seu voto.

Na ocasião, Rafaella expôs uma das mensagens e afirmou que a agressão havia ultrapassado os limites. Ela também desativou os comentários de uma de suas contas, diante da continuidade das ofensas.