Aos 17 anos, brasileiro projeta nave para 3 mil pessoas, vence competição da NASA e viaja para apresentar projeto nos Estados Unidos

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 22:33
Quando o nome Rockdonell apareceu como vencedor, Eduardo Taliberti Salvio, de 17 anos, pulou ao lado de colegas brasileiros. Poucos dias antes, ele e outros sete estudantes haviam chegado aos EUA apenas com um sonho, sem treinador; agora, tinham a vitória.
Na final, os oito jovens foram reunidos a estudantes de outros países em uma companhia aeroespacial fictícia, que deveria desenvolver o melhor projeto possível. A empresa formada por eles foi a Rockdonell.
Em cerca de 48 horas, a Rockdonell precisou projetar a Hermes, nave capaz de transportar 3 mil pessoas entre assentamentos do Sistema Solar interior. Era preciso decidir estrutura, operações, automação, fatores humanos e custos e defender tudo diante de engenheiros.
Projeto Hermes
No domingo, 2 de agosto, a proposta venceu. A edição reuniu 238 competidores de 16 países e mais de cem voluntários. Os oito brasileiros saíram com a medalha de ouro como parte da companhia multinacional campeã.
O caminho até a Flórida começou meses antes com um lugar quase impossível de imaginar como endereço: Vênus. Para se classificar, a Astrabrazil desenvolveu o V02, projeto de expansão de uma colônia flutuante na atmosfera do planeta Vênus com sistemas automatizados.
Cinco integrantes, Catharina Mercaldi, Davi Rothenberg, Gustavo Luz, Luiza Dell Amore e Rafael Mayo, cursavam a 3.ª ano do Ensino Médio no Colégio Bandeirantes. Juliana Frota, Guilherme Hadid e Eduardo Taliberti Salvio completavam a formação brasileira.
Antes da decisão, Rafael Mayo contou que o grupo buscava conversar com instituições do setor aeroespacial brasileiro para aproximar o exercício escolar da rotina real da engenharia.
O conceito não nasceu apenas da ficção científica. Estudos reunidos pela NASA já propuseram habitats aerostáticos a cerca de 50 quilômetros de altitude, onde a pressão se aproxima da terrestre e a temperatura é muito menor que na superfície.
Colônias venusianas
Para Eduardo, a final acabou ensinando uma lição menos exótica do que viver entre nuvens venusianas. Em relato publicado depois da vitória, ele resumiu que “a parte difícil da engenharia raramente é o cálculo”, apontando a coordenação humana como o maior desafio.
A ISSDC existe justamente para reproduzir essa pressão. Organizada pela Aerospace Education Competitions, a disputa reúne estudantes do ensino médio em companhias fictícias, com prazos curtos, divisão por departamentos e apresentação final para uma banca técnica.
A Rockdonell reuniu brasileiros, sul-africanos, australianos, chineses, britânicos e norte-americanos. O resultado foi a Hermes, concebida para levar 3 mil moradores entre assentamentos do Sistema Solar interior e escolhida como a melhor proposta de 2026.
A competição conta com apoio da agência e realiza parte da final no Kennedy Space Center Visitor Complex, mas quem organiza a ISSDC é a Aerospace Education Competitions.