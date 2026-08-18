TECNOLOGIA

Aos 17 anos, brasileiro projeta nave para 3 mil pessoas, vence competição da NASA e viaja para apresentar projeto nos Estados Unidos

Oito estudantes brasileiros integraram a companhia vencedora da ISSDC após 48 horas de projeto sob pressão



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 22:33

Final reuniu 238 jovens de 16 países e terminou com a nave Hermes, pensada para transportar 3 mil pessoas Crédito: Reprodução / LinkedIn / Eduardo Taliberti Salvio

Quando o nome Rockdonell apareceu como vencedor, Eduardo Taliberti Salvio, de 17 anos, pulou ao lado de colegas brasileiros. Poucos dias antes, ele e outros sete estudantes haviam chegado aos EUA apenas com um sonho, sem treinador; agora, tinham a vitória.

Na final, os oito jovens foram reunidos a estudantes de outros países em uma companhia aeroespacial fictícia, que deveria desenvolver o melhor projeto possível. A empresa formada por eles foi a Rockdonell.

Em cerca de 48 horas, a Rockdonell precisou projetar a Hermes, nave capaz de transportar 3 mil pessoas entre assentamentos do Sistema Solar interior. Era preciso decidir estrutura, operações, automação, fatores humanos e custos e defender tudo diante de engenheiros.

Projeto Hermes 1 de 7

No domingo, 2 de agosto, a proposta venceu. A edição reuniu 238 competidores de 16 países e mais de cem voluntários. Os oito brasileiros saíram com a medalha de ouro como parte da companhia multinacional campeã.

Primeiro veio Vênus

O caminho até a Flórida começou meses antes com um lugar quase impossível de imaginar como endereço: Vênus. Para se classificar, a Astrabrazil desenvolveu o V02, projeto de expansão de uma colônia flutuante na atmosfera do planeta Vênus com sistemas automatizados.

Vênus é envolvido por uma espessa camada global de nuvens, abaixo da qual pressão e temperatura atingem condições extremas Crédito: NASA / JPL-Caltech

Cinco integrantes, Catharina Mercaldi, Davi Rothenberg, Gustavo Luz, Luiza Dell Amore e Rafael Mayo, cursavam a 3.ª ano do Ensino Médio no Colégio Bandeirantes. Juliana Frota, Guilherme Hadid e Eduardo Taliberti Salvio completavam a formação brasileira.

Antes da decisão, Rafael Mayo contou que o grupo buscava conversar com instituições do setor aeroespacial brasileiro para aproximar o exercício escolar da rotina real da engenharia.

O conceito não nasceu apenas da ficção científica. Estudos reunidos pela NASA já propuseram habitats aerostáticos a cerca de 50 quilômetros de altitude, onde a pressão se aproxima da terrestre e a temperatura é muito menor que na superfície.

Colônias venusianas 1 de 8

A parte difícil

Para Eduardo, a final acabou ensinando uma lição menos exótica do que viver entre nuvens venusianas. Em relato publicado depois da vitória, ele resumiu que “a parte difícil da engenharia raramente é o cálculo”, apontando a coordenação humana como o maior desafio.

A ISSDC existe justamente para reproduzir essa pressão. Organizada pela Aerospace Education Competitions, a disputa reúne estudantes do ensino médio em companhias fictícias, com prazos curtos, divisão por departamentos e apresentação final para uma banca técnica.

A Rockdonell reuniu brasileiros, sul-africanos, australianos, chineses, britânicos e norte-americanos. O resultado foi a Hermes, concebida para levar 3 mil moradores entre assentamentos do Sistema Solar interior e escolhida como a melhor proposta de 2026.

Conceitos de grandes habitats espaciais já eram estudados pela NASA na década de 1970, décadas antes dos desafios atuais da ISSDC Crédito: Rick Guidice / NASA