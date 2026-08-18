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Aos 17 anos, brasileiro projeta nave para 3 mil pessoas, vence competição da NASA e viaja para apresentar projeto nos Estados Unidos

Oito estudantes brasileiros integraram a companhia vencedora da ISSDC após 48 horas de projeto sob pressão

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 22:33

Final reuniu 238 jovens de 16 países e terminou com a nave Hermes, pensada para transportar 3 mil pessoas
Final reuniu 238 jovens de 16 países e terminou com a nave Hermes, pensada para transportar 3 mil pessoas Crédito: Reprodução / LinkedIn / Eduardo Taliberti Salvio

Quando o nome Rockdonell apareceu como vencedor, Eduardo Taliberti Salvio, de 17 anos, pulou ao lado de colegas brasileiros. Poucos dias antes, ele e outros sete estudantes haviam chegado aos EUA apenas com um sonho, sem treinador; agora, tinham a vitória.

Na final, os oito jovens foram reunidos a estudantes de outros países em uma companhia aeroespacial fictícia, que deveria desenvolver o melhor projeto possível. A empresa formada por eles foi a Rockdonell.

Em cerca de 48 horas, a Rockdonell precisou projetar a Hermes, nave capaz de transportar 3 mil pessoas entre assentamentos do Sistema Solar interior. Era preciso decidir estrutura, operações, automação, fatores humanos e custos e defender tudo diante de engenheiros.

Projeto Hermes

O nome Hermes aparece no registro da conquista: a nave foi projetada para transportar 3 mil pessoas entre assentamentos do Sistema Solar interior por Reprodução / LinkedIn / Eduardo Taliberti Salvio
Uma nave para milhares de pessoas precisaria funcionar como uma pequena cidade, reunindo moradia, circulação, áreas verdes e serviços durante a viagem por NASA Ames
Ao girar uma seção da nave, a força centrífuga empurra os ocupantes para a parede externa e simula parte dos efeitos da gravidade por Mark L. Holderman / NASA
O brilho azul vem de átomos de xenônio eletricamente acelerados; motores assim produzem pouco empuxo, mas podem operar continuamente por longos períodos por NASA / JPL
Na propulsão nuclear térmica, um reator aquece o propelente antes de expulsá-lo pelo motor, tecnologia pensada para encurtar grandes viagens espaciais por DARPA
Longe da proteção magnética da Terra, passageiros ficam mais expostos a partículas solares e raios cósmicos, tornando a blindagem essencial em viagens longas por NASA / JPL-Caltech
A Rockdonnell reuniu estudantes de vários países que transformaram requisitos de engenharia em uma nave completa após cerca de 48 horas de trabalho por Reprodução / MyBroadband
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O nome Hermes aparece no registro da conquista: a nave foi projetada para transportar 3 mil pessoas entre assentamentos do Sistema Solar interior por Reprodução / LinkedIn / Eduardo Taliberti Salvio

No domingo, 2 de agosto, a proposta venceu. A edição reuniu 238 competidores de 16 países e mais de cem voluntários. Os oito brasileiros saíram com a medalha de ouro como parte da companhia multinacional campeã.

Primeiro veio Vênus

O caminho até a Flórida começou meses antes com um lugar quase impossível de imaginar como endereço: Vênus. Para se classificar, a Astrabrazil desenvolveu o V02, projeto de expansão de uma colônia flutuante na atmosfera do planeta Vênus com sistemas automatizados.

Vênus é envolvido por uma espessa camada global de nuvens, abaixo da qual pressão e temperatura atingem condições extremas
Vênus é envolvido por uma espessa camada global de nuvens, abaixo da qual pressão e temperatura atingem condições extremas Crédito: NASA / JPL-Caltech

Cinco integrantes, Catharina Mercaldi, Davi Rothenberg, Gustavo Luz, Luiza Dell Amore e Rafael Mayo, cursavam a 3.ª ano do Ensino Médio no Colégio Bandeirantes. Juliana Frota, Guilherme Hadid e Eduardo Taliberti Salvio completavam a formação brasileira.

Antes da decisão, Rafael Mayo contou que o grupo buscava conversar com instituições do setor aeroespacial brasileiro para aproximar o exercício escolar da rotina real da engenharia.

O conceito não nasceu apenas da ficção científica. Estudos reunidos pela NASA já propuseram habitats aerostáticos a cerca de 50 quilômetros de altitude, onde a pressão se aproxima da terrestre e a temperatura é muito menor que na superfície.

Colônias venusianas

Antes de imaginar uma cidade em Vênus, o projeto precisou olhar para cima: a saída estava nas nuvens, não no solo por NASA / JPL
Antes de viver entre as nuvens, o habitat teria de sobreviver à entrada atmosférica, abrir sua estrutura e começar a flutuar por Dale Arney e Chris Jones / NASA
Em uma atmosfera espessa de dióxido de carbono, enormes estruturas aerostáticas poderiam sustentar habitats acima da superfície por Dale Arney e Chris Jones / NASA
Antes de viver entre as nuvens, o habitat teria de sobreviver à entrada atmosférica, abrir sua estrutura e começar a flutuar por Dale Arney e Chris Jones / NASA
A colônia ficaria imersa em uma atmosfera dinâmica, onde as nuvens altas circulam rapidamente ao redor do planeta por NASA / JPL
Mesmo nas alturas mais favoráveis, um habitat teria de enfrentar as nuvens corrosivas de ácido sulfúrico de Vênus por NASA / JPL
Quanto mais se desce, desaparecem as vantagens das alturas e surge o ambiente extremo que favorece a ideia de flutuar por NASA
O V02 avançava além da sobrevivência ao imaginar recursos atmosféricos como matéria-prima para sustentar uma economia local por ESO / M. Kornmesser / L. Calçada
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Antes de imaginar uma cidade em Vênus, o projeto precisou olhar para cima: a saída estava nas nuvens, não no solo por NASA / JPL

A parte difícil

Para Eduardo, a final acabou ensinando uma lição menos exótica do que viver entre nuvens venusianas. Em relato publicado depois da vitória, ele resumiu que “a parte difícil da engenharia raramente é o cálculo”, apontando a coordenação humana como o maior desafio.

ISSDC existe justamente para reproduzir essa pressão. Organizada pela Aerospace Education Competitions, a disputa reúne estudantes do ensino médio em companhias fictícias, com prazos curtos, divisão por departamentos e apresentação final para uma banca técnica.

A Rockdonell reuniu brasileiros, sul-africanos, australianos, chineses, britânicos e norte-americanos. O resultado foi a Hermes, concebida para levar 3 mil moradores entre assentamentos do Sistema Solar interior e escolhida como a melhor proposta de 2026.

Conceitos de grandes habitats espaciais já eram estudados pela NASA na década de 1970, décadas antes dos desafios atuais da ISSDC
Conceitos de grandes habitats espaciais já eram estudados pela NASA na década de 1970, décadas antes dos desafios atuais da ISSDC Crédito: Rick Guidice / NASA

A competição conta com apoio da agência e realiza parte da final no Kennedy Space Center Visitor Complex, mas quem organiza a ISSDC é a Aerospace Education Competitions.

Tags:

Brasil Estudo Ciência Nasa Espaço

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