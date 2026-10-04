Aos 17 anos, Rafaella Justus sofre ataque por causa da aparência nas redes sociais e manda recado: ‘Assustador’

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Felipe Sena
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 19:55
Neste domingo de eleições (4), Rafaella Justus celebrou o primeiro voto aos 17 anos, mas após a publicação da foto no Story do Instagram, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, sofreu um ataque por causa da aparência.
“Por isso que nasceu horrorosa assim, cabeça de tubarão martelo é pra ser proporcional o quão burra é! Nem plástica resolve seu problema porque além de feia seu problema tá na alma”, escreveu uma seguidora em resposta ao Story de Rafa Justus.
Rafa Justus
Apesar de preferir se manter em silêncio diante da situação, Rafa resolveu expor a situação e mandou um recado. “Não costumo dar palco nesse perfil, mas essa foi tão gratuita que eu precisei expor aqui. É assustador o quanto gente vazia se sente confortável destilando ódio atrás de uma tela. Maria Clara, espero que você melhore como pessoa!”, escreveu Rafa Justus.