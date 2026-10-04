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Aos 17 anos, Rafaella Justus sofre ataque por causa da aparência nas redes sociais e manda recado: ‘Assustador’

Influenciadora tinha acabado de publicar voto comemorando primeiro voto, quando recebeu ataque gratuito

Felipe Sena

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 19:55

Rafaella Justus ficou assustada com ataque Crédito: Reprodução | Instagram

Neste domingo de eleições (4), Rafaella Justus celebrou o primeiro voto aos 17 anos, mas após a publicação da foto no Story do Instagram, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, sofreu um ataque por causa da aparência.

“Por isso que nasceu horrorosa assim, cabeça de tubarão martelo é pra ser proporcional o quão burra é! Nem plástica resolve seu problema porque além de feia seu problema tá na alma”, escreveu uma seguidora em resposta ao Story de Rafa Justus.

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