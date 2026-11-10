Aos 18 anos, filha caçula de Marisa Monte faz rara aparição em show da mãe

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Felipe Sena
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 18:55
A caçula da cantora Marisa Monte, de 59 anos, Helena Monte fez a primeira aparição pública aos 18 anos, marcando presença em um show beneficente da artista de MPB no Rio de Janeiro, na última sexta-feira (7). Após o evento, ela apareceu em alguns registros ao lado da avó paterna, Beth Pires Gonçalves.
A aparição acontece logo após Helena completar 18 anos. O fã-clube da cantora fez uma publicação com vários registros da filha da cantora ao lado da artista e uma matéria em que Marisa aparece grávida, sendo acariciada na barriga por Patrícia Poeta.
Filha de Marisa Monte completa 18 anos
“Hoje a caçula da Marisa faz 18 anos ?✨?. Como dizem: o tempo voa! Helena que tinha carinha de sapeca, cresceu e se tornou uma linda mulher ?. Quando a gente faz 18 anos, geralmente falam: cuidado que agora pode ser presa(o) hahaha. Mas eu queria dizer outra coisa: depois dos 18 a vida realmente passa correndo. Então, aproveite cada momento, cada fase, sem atropelar nada, pois tudo tem seu tempo e sua hora. Às vezes demora, mas chega. Curta a vida e todas as coisas lindas que ela pode oferecer! Saúde, hoje e sempre! Muitas festas, muitas viagens, muitas flores, muita Pudiva e tudo mais que você amar! Feliz aniversário, gatinha ?”, diz a legenda da publicação.
Além de Helena, fruto do relacionamento com o empresário Diogo Pires, Marisa Monte é mãe de Mano Wladimir, nascido do relacionamento com o músico Pedro Bernardes.