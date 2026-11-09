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Aos 19 anos, Benício Huck exibe tanquinho em treino com Angélica

Jovem apareceu ao lado da mãe em foto na academia

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 14:19

Luciano Huck, Benício Huck e Angélica Crédito: Reprodução | Instagram

Benício Huck, de 19 anos, chamou atenção ao exibir o físico definido em uma foto compartilhada pela mãe, a apresentadora Angélica, de 52. Os dois apareceram fazendo uma pose em frente ao espelho da academia, durante um treino juntos. O jovem completou mais um ano de vida no dia 3 de novembro e recebeu uma declaração carinhosa da artista.

"Que orgulho de ver você crescendo e se tornando esse homem tão especial. Tô aqui pra sempre, torcendo, vibrando, aplaudindo cada conquista e caminhando ao seu lado", escreveu Angélica.

Benício Huck faz aniversário e ganha homenagem de Angélica 1 de 4

Além de Benício, a apresentadora é mãe de Joaquim, de 21 anos, e Eva, de 14, do casamento com o apresentador Luciano Huck.

Benício Huck faz aniversário e ganha homenagem de Angélica Crédito: Reprodução/Instagram

Angélica estreou no Teleton

Atualmente à frente do programa Angélica ao Vivo, no canal pago GNT, a apresentadora também teve uma participação especial na televisão no último sábado (7). Ela estreou no Teleton, campanha solidária promovida pelo SBT em benefício da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente).

Angélica dividiu o palco com Maisa e Priscilla, formando um trio de artistas de diferentes gerações que marcaram o público infantil. Descontraída, comandou gincanas e incentivou as doações para a causa. A participação foi elogiada nas redes sociais, onde internautas pediram que ela volte ao programa nos próximos anos.

Após a estreia, a apresentadora agradeceu o carinho do público e contou que sentiu a presença de Silvio Santos (1930-2024) durante a campanha.