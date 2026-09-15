CURIOSIDADE

Aos 19 anos, ele pesava 210 kg e comia até sentir dor: três anos depois, perdeu 124 kg e impressiona com novo físico

David John Castañeda afirma que adotou uma nova alimentação e começou a treinar após sucessivas tentativas de emagrecimento



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 08:57

David John Castañeda mostra a transformação física após afirmar que perdeu aproximadamente 124 kg. Crédito: TikTok

Aos 19 anos, David John Castañeda chegou aos 210 kg e percebeu que havia perdido o controle sobre a própria alimentação. O jovem do Texas, nos Estados Unidos, conta que comia mesmo sem sentir fome e só interrompia as refeições quando o corpo começava a doer.

A comida ocupava boa parte de seus pensamentos. No café da manhã, ele preparava uma omelete com oito ovos, queijo, presunto e bacon. Ao longo do dia, consumia um pacote inteiro de macarrão, carne, frango, pães e várias tortilhas.

Os efeitos já apareciam na saúde. David relata que desenvolveu resistência à insulina, alterações na pele do pescoço e feridas provocadas pelo longo período que passava deitado. As tentativas anteriores de emagrecimento terminavam em desistência e recuperação do peso perdido.

Perdeu 124kg 1 de 3

Mudança começou em 2023

A virada ocorreu em outubro de 2023. Segundo o relato concedido ao jornal britânico The Sun, David entendeu que continuar adiando a mudança também consumiria anos de sua vida.

No início, ele adotou uma dieta cetogênica acompanhada de períodos de jejum. Depois, passou a seguir um plano baseado em déficit calórico, no qual a quantidade de energia consumida fica abaixo daquela utilizada pelo organismo.

A academia representava outro obstáculo. David sentia vergonha do próprio corpo, tinha pouca força e temia ser observado durante os exercícios. Ainda assim, começou a treinar e transformou a atividade física em parte da rotina.

Em pouco menos de três anos, ele afirma ter eliminado cerca de 124 kg, chegando a aproximadamente 87 kg. O resultado divulgado é baseado no relato do próprio jovem e nas imagens publicadas nas redes sociais, sem apresentação de prontuário ou acompanhamento médico independente.

Rotina não serve para todos

Atualmente, David diz consumir alimentos como frango, carne moída, ovos, batatas e vegetais. Ele também controla a ingestão diária de macronutrientes e afirma consumir cerca de 200 gramas de proteína por dia.

Essas quantidades, porém, refletem uma rotina individual e não devem ser copiadas sem avaliação profissional. Necessidades nutricionais variam conforme idade, peso, condições de saúde, nível de atividade física e objetivos pessoais.

O mesmo cuidado vale para o jejum e para dietas com restrição de carboidratos. Estratégias desse tipo podem apresentar riscos e precisam ser avaliadas por médicos e nutricionistas, sobretudo quando há obesidade grave, diabetes ou transtornos alimentares.

Compulsão exige tratamento

David descreve episódios nos quais consumia grandes quantidades de comida, perdia o controle e continuava comendo mesmo depois de se sentir satisfeito. Esses comportamentos são associados ao transtorno de compulsão alimentar, embora apenas uma avaliação profissional possa confirmar o diagnóstico.

O Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos classifica os transtornos alimentares como doenças sérias que afetam a saúde física e mental. O tratamento pode envolver psicoterapia, acompanhamento clínico, orientação nutricional e, em alguns casos, medicamentos.

Aos 22 anos, David transformou a própria experiência em conteúdo para as redes sociais e passou a trabalhar como orientador de emagrecimento. Ele também afirma que atualmente consegue completar uma corrida de cinco quilômetros em menos de 30 minutos.