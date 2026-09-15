Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aos 19 anos, ele pesava 210 kg e comia até sentir dor: três anos depois, perdeu 124 kg e impressiona com novo físico

David John Castañeda afirma que adotou uma nova alimentação e começou a treinar após sucessivas tentativas de emagrecimento

  • Foto do(a) author(a) Jean Candido
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Jean Candido

  • Agência Correio

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 08:57

David John Castañeda mostra a transformação física após afirmar que perdeu aproximadamente 124 kg.
David John Castañeda mostra a transformação física após afirmar que perdeu aproximadamente 124 kg. Crédito: TikTok

Aos 19 anos, David John Castañeda chegou aos 210 kg e percebeu que havia perdido o controle sobre a própria alimentação. O jovem do Texas, nos Estados Unidos, conta que comia mesmo sem sentir fome e só interrompia as refeições quando o corpo começava a doer.

A comida ocupava boa parte de seus pensamentos. No café da manhã, ele preparava uma omelete com oito ovos, queijo, presunto e bacon. Ao longo do dia, consumia um pacote inteiro de macarrão, carne, frango, pães e várias tortilhas.

Os efeitos já apareciam na saúde. David relata que desenvolveu resistência à insulina, alterações na pele do pescoço e feridas provocadas pelo longo período que passava deitado. As tentativas anteriores de emagrecimento terminavam em desistência e recuperação do peso perdido.

Perdeu 124kg

David John Castañeda mostra a transformação física após afirmar que perdeu aproximadamente 124 kg. por TikTok
David Castañeda passou a compartilhar nas redes sociais diferentes etapas de seu processo de emagrecimento. por TikTok
Imagens publicadas por David Castañeda comparam sua aparência antes e depois da mudança de rotina. por TikTok
1 de 3
David John Castañeda mostra a transformação física após afirmar que perdeu aproximadamente 124 kg. por TikTok

Mudança começou em 2023

A virada ocorreu em outubro de 2023. Segundo o relato concedido ao jornal britânico The Sun, David entendeu que continuar adiando a mudança também consumiria anos de sua vida.

No início, ele adotou uma dieta cetogênica acompanhada de períodos de jejum. Depois, passou a seguir um plano baseado em déficit calórico, no qual a quantidade de energia consumida fica abaixo daquela utilizada pelo organismo.

A academia representava outro obstáculo. David sentia vergonha do próprio corpo, tinha pouca força e temia ser observado durante os exercícios. Ainda assim, começou a treinar e transformou a atividade física em parte da rotina.

Em pouco menos de três anos, ele afirma ter eliminado cerca de 124 kg, chegando a aproximadamente 87 kg. O resultado divulgado é baseado no relato do próprio jovem e nas imagens publicadas nas redes sociais, sem apresentação de prontuário ou acompanhamento médico independente.

Leia mais

Imagem - Menino de 10 anos escreve carta ao Papai Noel, e surpreende policiais por não pedir brinquedos: ele queria ganhar comida e chinelos para o irmão autista

Menino de 10 anos escreve carta ao Papai Noel, e surpreende policiais por não pedir brinquedos: ele queria ganhar comida e chinelos para o irmão autista

Imagem - Menino que fumava 40 cigarros por dia e reapareceu aos 18 anos começou a fumar com 18 meses

Menino que fumava 40 cigarros por dia e reapareceu aos 18 anos começou a fumar com 18 meses

Rotina não serve para todos

Atualmente, David diz consumir alimentos como frango, carne moída, ovos, batatas e vegetais. Ele também controla a ingestão diária de macronutrientes e afirma consumir cerca de 200 gramas de proteína por dia.

Essas quantidades, porém, refletem uma rotina individual e não devem ser copiadas sem avaliação profissional. Necessidades nutricionais variam conforme idade, peso, condições de saúde, nível de atividade física e objetivos pessoais.

O mesmo cuidado vale para o jejum e para dietas com restrição de carboidratos. Estratégias desse tipo podem apresentar riscos e precisam ser avaliadas por médicos e nutricionistas, sobretudo quando há obesidade grave, diabetes ou transtornos alimentares.

Compulsão exige tratamento

David descreve episódios nos quais consumia grandes quantidades de comida, perdia o controle e continuava comendo mesmo depois de se sentir satisfeito. Esses comportamentos são associados ao transtorno de compulsão alimentar, embora apenas uma avaliação profissional possa confirmar o diagnóstico.

O Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos classifica os transtornos alimentares como doenças sérias que afetam a saúde física e mental. O tratamento pode envolver psicoterapia, acompanhamento clínico, orientação nutricional e, em alguns casos, medicamentos.

Aos 22 anos, David transformou a própria experiência em conteúdo para as redes sociais e passou a trabalhar como orientador de emagrecimento. Ele também afirma que atualmente consegue completar uma corrida de cinco quilômetros em menos de 30 minutos.

Mais do que a diferença registrada na balança, a trajetória chama atenção para a mudança na relação com a comida e com o próprio corpo. Ainda assim, uma experiência pessoal não substitui acompanhamento profissional nem oferece uma fórmula que possa ser repetida por qualquer pessoa.

Tags:

Fitness Obesidade Mundo Entretenimento Curiosidades

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Veto de Anitta faz melhor amiga de Virginia abandonar posto de musa na Grande Rio por medo de cancelamento

Veto de Anitta faz melhor amiga de Virginia abandonar posto de musa na Grande Rio por medo de cancelamento