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Aos 19 anos, filho de Cillian Murphy chama atenção na web por semelhança física com o ator

Aran Murphy seguiu os passos do pai e estreou na série Youth da HBO

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 18:38

Aran é filho de Cillian Murphy
Aran é filho de Cillian Murphy Crédito: Reprodução

Tal pai, tal filho. Aran Murphy não apenas seguiu a carreira do pai, como também chama atenção pela semelhança física com Cillian Murphy. Com apenas 19 anos, o jovem surpreendeu a web após aparecer em entrevistas durante a divulgação da sua primeira série, Youth, que estreou no último domingo (15).

Nas redes sociais, usuários destacaram os traços idênticos entre os dois. "É insano o quão parecidos eles são", publicou uma pessoa no X (antigo Twitter). "Eu sabia quem era o pai dele antes mesmo de ouvi-lo", afirmou outro usuário. "Ele pegou os maneirismos do pai exatamente. Eles se comportam da mesma maneira ao falar", acrescentou mais uma.

Outro ponto observado foi o contraste de temperamento entre pai e filho nas entrevistas. Cillian é conhecido por ser uma pessoa mais séria, já Aran esbanjou animação ao falar com a repórter. "As pessoas estão chamando ele de 'Cillian Murphy feliz', eu não consigo", brincou um internauta.

Confira algumas cenas de Peaky Blinders: O Homem Imortal

Peaky Blinders: O Homem Imortal por Divulgação/Netflix
Peaky Blinders: O Homem Imortal por Divulgação/Netflix
Peaky Blinders: O Homem Imortal por Divulgação/Netflix
Peaky Blinders: O Homem Imortal por Divulgação/Netflix
Peaky Blinders: O Homem Imortal por Divulgação/Netflix
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Peaky Blinders: O Homem Imortal por Divulgação/Netflix

Em entrevista à Variety, Aran detalhou seu personagem, Ruarí, um jovem de 18 anos instável, que tem o comportamento influenciado pelas redes sociais. "Para ser honesto, já estava bem pré-construído, porque a escrita de Sharon [roteirista] foi tão boa, complexa e com nuances", afirmou.

"Acho que não teve muito trabalho para eu fazer, apenas bati um papo com ela e descobri como fazer no dia", complementou o ator.

A nova série gerou curiosidade sobre o futuro do rapaz na carreira artística. Questionado sobre o rumo que pretende dar à trajetória profissional, Aran respondeu: "Eu não sei, o tipo que eu conseguir, acho. Quem sabe?".

Cillian Murphy tem uma carreira consolidada em Hollywood, com atuações de destaque em produções como Peaky Blinders (2013), A Origem (2010) e Oppenheimer (2023) – papel que lhe rendeu o Oscar de Melhor Ator.

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