Aos 19 anos, irmão de Vini Jr. começa faculdade em Madri e ganha apoio do craque

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Heider Sacramento
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 23:35
José das Neves Oliveira Neto, conhecido como Netinho, começou uma nova fase da vida em Madri, na Espanha. Aos 19 anos, o irmão de Vini Jr. ingressou na Universidade Europeia de Madri, onde fará sua primeira graduação.
O jovem compartilhou a novidade nas redes sociais e fez questão de agradecer ao jogador do Real Madrid pelo incentivo. Na publicação, Netinho destacou a confiança recebida do irmão e também citou amigos que ajudaram na realização do projeto.
Netinho, irmão de Vini Jr
“Hoje começa um novo ciclo na minha vida. Quero agradecer ao meu irmão, Vini, pela oportunidade que está me dando, por acreditar em mim e por estar sempre ao meu lado”, escreveu.
Netinho também agradeceu a Felipe e Tatá, mencionados por ele como pessoas importantes para que a nova etapa acontecesse. O jovem afirmou estar animado com o início da graduação e falou em viver o momento com “o coração cheio de gratidão”.
Irmão de Vini Jr. também tentou carreira no futebol
Antes de seguir pelos estudos, Netinho chegou a trilhar um caminho parecido com o do irmão. Ele passou pelas categorias de base do Flamengo como goleiro, mas não chegou ao futebol profissional.
O jovem também acompanhou a trajetória de Vini Jr. na Espanha desde os primeiros anos do jogador no país. Atualmente, além de morar com o irmão em Madri, Netinho trabalha no Instituto Vini Jr., projeto criado pelo craque para ações sociais.