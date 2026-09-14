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Aos 19 anos, irmão de Vini Jr. começa faculdade em Madri e ganha apoio do craque

Netinho vai morar com o craque na Espanha durante a nova etapa dos estudos

Heider Sacramento

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 23:35

Netinho, irmão de Vini Jr., começou uma nova fase ao ingressar na faculdade em Madri Crédito: Reprodução

José das Neves Oliveira Neto, conhecido como Netinho, começou uma nova fase da vida em Madri, na Espanha. Aos 19 anos, o irmão de Vini Jr. ingressou na Universidade Europeia de Madri, onde fará sua primeira graduação.

O jovem compartilhou a novidade nas redes sociais e fez questão de agradecer ao jogador do Real Madrid pelo incentivo. Na publicação, Netinho destacou a confiança recebida do irmão e também citou amigos que ajudaram na realização do projeto.

Netinho, irmão de Vini Jr 1 de 5

“Hoje começa um novo ciclo na minha vida. Quero agradecer ao meu irmão, Vini, pela oportunidade que está me dando, por acreditar em mim e por estar sempre ao meu lado”, escreveu.

Netinho também agradeceu a Felipe e Tatá, mencionados por ele como pessoas importantes para que a nova etapa acontecesse. O jovem afirmou estar animado com o início da graduação e falou em viver o momento com “o coração cheio de gratidão”.

Irmão de Vini Jr. também tentou carreira no futebol

Antes de seguir pelos estudos, Netinho chegou a trilhar um caminho parecido com o do irmão. Ele passou pelas categorias de base do Flamengo como goleiro, mas não chegou ao futebol profissional.