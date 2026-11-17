CASA DOS FAMOSOS

Aos 19 anos, Lamine Yamal reforma mansão de R$ 68 milhões que pertenceu a Shakira e Piqué

Jogador do Barcelona comprou a propriedade de quase 4 mil m² em 2025 e adapta o imóvel para viver com a namorada, a influenciadora Inés García

Heider Sacramento

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 18:46

Com piscinas e estúdio de gravação, mansão de Shakira e Piqué ganha novo dono; veja como está Crédito: Reprodução

Aos 19 anos, Lamine Yamal está reformando uma mansão milionária na região metropolitana de Barcelona, na Espanha. Avaliada em aproximadamente R$ 68 milhões, a propriedade pertenceu à cantora Shakira e ao ex-jogador Gerard Piqué e agora será o novo lar do atacante do Barcelona e de sua namorada, a influenciadora Inés García.

Segundo informações da agência espanhola Europa Press, o jogador adquiriu o imóvel no final de 2025 por cerca de 11 milhões de euros. Localizada em Esplugues de Llobregat, a residência tem aproximadamente 3.800 m² de terreno e continua passando por intervenções para atender às preferências do casal.

Recentemente, Yamal e Inés foram fotografados chegando ao endereço em uma van, acompanhados por profissionais de segurança. A movimentação coincidiu com uma nova etapa das obras. Ainda não foram divulgados detalhes sobre o custo das reformas ou a previsão de conclusão.

Mansão de Lamine Yamal 1 de 10

A propriedade reúne uma estrutura de luxo, com amplos jardins, piscinas interna e externa, academia, quadra de tênis e outros espaços esportivos. O imóvel também conta com um estúdio de gravação que foi utilizado por Shakira.

A residência abrigou a cantora colombiana e Piqué durante parte do relacionamento. Os dois viveram no local com os filhos, Milan e Sasha, antes de anunciarem a separação, em 2022.

Nova fase com a namorada

A mudança também marca uma nova etapa na vida pessoal do jogador. Yamal mantém um relacionamento com Inés García, que, segundo a imprensa espanhola, deixou sua residência em Talavera de la Reina durante o verão europeu de 2026 para viver com o atleta.

O casal assumiu publicamente o namoro em maio e, recentemente, também ampliou a família com a chegada de dois filhotes de golden retriever, chamados Copito e Coco.