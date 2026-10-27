MOMENTO ESPECIAL

Aos 19 anos, Soso Careca anuncia gravidez de MC Paiva

Relacionamento do casal atravessou várias polêmicas envolvendo Malévola

Felipe Sena

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 15:18

MC Paiva e Soso Careca Crédito: Reproduçaõ | Instagram

Aos 19 anos, a influenciadora Sophia Florence, conhecida como Soso Careca, anunciou nas redes sociais a gravidez do primeiro filho com o funkeiro MC Paiva, de 24 anos.

“3 meses com o amor mais puro que existe”, escreveu MC Paiva em publicação compartilhada com Soso.

Soso Careca e MC Paiva anunciam gravidez 1 de 5

Soso Carece e MC Paiva assumiram o relacionamento em janeiro deste ano. Desde então, os dois enfrentaram algumas polêmicas, incluindo uma confusão envolvendo a influenciadora Malévola Alves, em abril deste ano.