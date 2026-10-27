Aos 19 anos, Soso Careca anuncia gravidez de MC Paiva

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Felipe Sena
Publicado em 27 de outubro de 2026 às 15:18
Aos 19 anos, a influenciadora Sophia Florence, conhecida como Soso Careca, anunciou nas redes sociais a gravidez do primeiro filho com o funkeiro MC Paiva, de 24 anos.
“3 meses com o amor mais puro que existe”, escreveu MC Paiva em publicação compartilhada com Soso.
Soso Careca e MC Paiva anunciam gravidez
Soso Carece e MC Paiva assumiram o relacionamento em janeiro deste ano. Desde então, os dois enfrentaram algumas polêmicas, incluindo uma confusão envolvendo a influenciadora Malévola Alves, em abril deste ano.
Em julho deste ano, Soso estava fazendo intercâmbio nos Estados Unidos, e MC Paiva terminou com a influenciadora após ela se reconciliar com Malévola durante uma live. No entanto, a separação durou pouco, e os dois reataram ainda no período.