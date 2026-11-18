CINEMA

Aos 20 anos, filho de Wagner Moura conquista primeiro papel no cinema após teste

Jovem fará sua estreia no cinema em longa dirigido por Monique Gardenberg, ao lado de Marieta Severo e Humberto Carrão

Heider Sacramento

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 21:08

Bem Moura, filho de Wagner Moura, fará sua estreia como ator no cinema aos 20 anos Crédito: Reprodução

O talento para o cinema parece atravessar gerações na família de Wagner Moura. Aos 20 anos, Bem Moura, filho mais velho do ator com Sandra Delgado, vai fazer sua estreia como ator em um longa-metragem. O jovem integra o elenco de Elizabeth Costello, dirigido por Monique Gardenberg, e chamou atenção pela semelhança física com o pai em registros dos bastidores.

Estudante de Cinema em Los Angeles, nos Estados Unidos, Bem já tinha experiência com o audiovisual, mas trabalhava nos bastidores. Agora, terá seu primeiro papel diante das câmeras. Na produção, ele interpretará o neto da personagem vivida por Marieta Severo. O elenco também conta com Humberto Carrão.

Filho de Wagner Moura, Bem Moura surge em novas fotos 1 de 5

Inspirado no livro homônimo do escritor sul-africano J. M. Coetzee, o filme teve a participação do jovem definida após um teste. Mesmo sendo filho de um dos atores brasileiros de maior projeção internacional, Bem precisou passar pela seleção para conquistar o personagem.

Em entrevista ao programa Conversa com Bial, da TV Globo, Wagner Moura comentou a estreia do primogênito e destacou a autonomia do filho. “Ele não pede licença para nada, não tem isso de pedir licença”, brincou.

O ator também contou que Monique Gardenberg teve a iniciativa de convidar Bem para o projeto. Wagner celebrou a oportunidade de o filho trabalhar ao lado de Marieta Severo e Humberto Carrão, artistas com quem mantém uma relação de amizade.