CURIOSIDADES

Aos 21 anos, ex-lixeiro encara jornada de 18 horas, se forma em Direito e posa ao lado do caminhão de lixo que o ajudou a pagar faculdade

José Israel Hernández Chávez conciliou quatro anos de faculdade com o trabalho na coleta de lixo para financiar os estudos no México



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 21:55

José Israel Hernández Chávez segura o diploma ao lado do caminhão de coleta que fez parte da sua rotina durante a faculdade Crédito: (Foto: Israel Hernández/Facebook)

O diploma ainda estava nas mãos quando José Israel Hernández Chávez voltou ao lugar onde passava boa parte dos dias. Vestido com a beca e o capelo, o jovem de 21 anos seguiu até o caminhão de coleta em Matamoros, no México, e posou ao lado do veículo que ajudou a pagar sua graduação em Direito.

A fotografia reuniu duas partes da mesma rotina. De um lado, estava o certificado de conclusão do curso na Universidade de Matamoros. Do outro, o caminhão usado diariamente pelo jovem no trabalho de coleta de lixo.

Durante quatro anos, José Israel dividiu os horários entre as aulas e o serviço no Departamento de Limpeza Pública da cidade. A formatura, por isso, acabou registrada no próprio ambiente de trabalho.

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Quatro anos entre aulas e coleta

A rotina começava às 6h, quando o jovem saía para assistir às aulas. No período da tarde, ele trocava os materiais da faculdade pelo uniforme de trabalho e subia no caminhão para percorrer diferentes bairros de Matamoros.

O expediente avançava até aproximadamente meia-noite. Entre as aulas e as rotas de coleta, a jornada podia chegar a 18 horas, sem contar o tempo necessário para voltar para casa.

Sol, chuva e vento faziam parte do trabalho. Além do esforço físico, José Israel precisava manter o ritmo dos estudos depois de passar boa parte do dia nas ruas.

O emprego no serviço de limpeza pública foi fundamental para que ele conseguisse financiar a formação universitária. O jovem começou a trabalhar antes de iniciar o curso e permaneceu na função durante toda a graduação.

A escolha para comemorar

Depois da cerimônia de formatura, José Israel não escondeu a ligação entre o diploma e o caminhão. Ainda usando a beca, voltou ao pátio da limpeza pública e segurou o documento ao lado do veículo.

Familiares, amigos, a namorada e colegas de trabalho também participaram das fotografias. Os registros mostraram o jovem cercado pelas pessoas que acompanharam os anos de estudo e trabalho.

Em uma das imagens, ele aparece com a família diante de um caminhão identificado com a marca do município. Em outra, posa com os colegas que dividiam com ele as rotas de coleta.

A comemoração ganhou força nas redes sociais depois que as fotos foram publicadas no Facebook. As imagens passaram a circular entre usuários e veículos da imprensa mexicana.

Agradecimento nas redes sociais

Ao compartilhar os registros, José Israel agradeceu aos pais, às irmãs, à namorada, aos amigos e aos colegas de trabalho pelo apoio recebido durante a graduação.

O jovem também destacou o esforço necessário para concluir o curso. Para ele, a formatura representava o resultado de anos de dedicação, disciplina e constância.

A escolha do caminhão como cenário tornou a comemoração mais pessoal. José Israel poderia ter guardado o diploma apenas como símbolo da carreira que começava, mas decidiu mostrar também o trabalho que sustentou sua trajetória acadêmica.

Próximos passos

Mesmo depois de concluir o curso de Direito, José Israel continuou trabalhando como coletor de lixo no Departamento de Limpeza Pública de Matamoros.

O jovem pretende buscar uma oportunidade na área jurídica e seguir carreira no sistema judiciário. Até que isso aconteça, mantém o emprego que permitiu o pagamento dos estudos e que esteve presente durante os quatro anos da graduação.