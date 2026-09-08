APAIXONADA

Aos 24 anos, Camilly Victória, filha de Xanddy e Carla Perez, assume novo namoro com modelo americana; conheça a nora do casal

Artista e modelo norte-americana de 22 anos já está integrada à família e aparece em registros ao lado de Camilly Victória desde 2025

Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 10:18

Camilly Victória, filha de Carla Perez e Xanddy, está namorando com Amber Marie Crédito: Reprodução

Camilly Victória, de 24 anos, vive um novo romance após o fim do relacionamento com a norte-americana Daze. A nova namorada da cantora e produtora é Amber Marie, artista e modelo norte-americana de 22 anos.

O relacionamento, mantido de forma discreta, ganhou mais evidência nos últimos dias. Na sexta-feira (4), Camilly e Amber foram vistas juntas durante uma peça no Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador. Em clima de romance, a filha de Xanddy chegou a chamar a companheira de "amor".

Conheça Amber Marie, nova namorada de Camilly Victória 1 de 23

Poucos dias depois, Amber apareceu em um registro ao lado da família da namorada. No domingo (6), Carla Perez publicou uma foto durante um passeio de barco em comemoração aos 66 anos de Dona Judite Meneses, mãe de Xanddy. Camilly surgiu sorridente ao lado de Amber, dos pais e da avó.

Quem é Amber Marie?

Amber Marie tem 22 anos, é norte-americana e trabalha como artista e modelo. Nas redes sociais, ela compartilha ensaios fotográficos, bastidores de trabalhos e registros da rotina. A jovem já modelou para uma marca de moda urbana.

Apesar de o relacionamento ganhar agora maior exposição, as duas já são vistas juntas desde 2025 e chegaram a aparecer em um teaser de videoclipe.

Amber também já está integrada à família de Camilly. Além de aparecer em celebrações e reuniões íntimas, ela esteve ao lado da família durante jogos da Seleção Brasileira e participou de uma homenagem de Dia dos Pais para Carlos Soares, pai de Carla Perez e avô de Camilly.

Fim do antigo relacionamento

Antes de Amber, Camilly namorou a norte-americana Edaysia, conhecida como Daze. O relacionamento se tornou público em 2023 e teve idas e vindas até chegar ao fim entre o final de 2024 e o início de 2025.