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Aos 25 anos, ator de 'Coração Acelerado' será o novo galã das 23h da Globo; saiba quem é

Filipe Bragança integra o elenco da trama inédita de Ricardo Linhares

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 11:10

Filipe Bragança Crédito: Reprodução/Instagram 

Filipe Bragança conquistou de vez o posto de protagonista na TV Globo. Aos 25 anos e vindo do sucesso em 'Coração Acelerado', o ator foi escolhido pela emissora para estar no elenco da próxima novela das 23h, faixa que volta à grade de programação após um período fora do ar.

O ator Filipe Bragança

O ator Filipe Bragança por Reprodução/Instagram
O ator Filipe Bragança por Reprodução/Instagram
O ator Filipe Bragança por Reprodução/Instagram
O ator Filipe Bragança por Reprodução/Instagram
O ator Filipe Bragança por Reprodução/Instagram
O ator Filipe Bragança por Reprodução/Instagram
O ator Filipe Bragança por Reprodução/Instagram
O ator Filipe Bragança por Reprodução/Instagram
O ator Filipe Bragança por Reprodução/Instagram
O ator Filipe Bragança por Reprodução/Instagram
O ator Filipe Bragança por Reprodução/Instagram
Filipe Bragança em Itacaré, Sul da Bahia por Reprodução/Instagram
Filipe Bragança em Itacaré, Sul da Bahia por Reprodução/Instagram
Filipe Bragança em Itacaré, Sul da Bahia por Reprodução/Instagram
Filipe Bragança por Reprodução/Instagram
Filipe Bragança por Reprodução/Instagram
Filipe Bragança por Reprodução/Instagram
Filipe Bragança por Reprodução/Instagram
Filipe Bragança e Ramille por Reprodução/Instagram
João Raul (Filipe Bragança) e Agrado (Isadora Cruz) cantam juntos em 'Coração Acelerado' por Globo | Manoella Mello
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O ator Filipe Bragança por Reprodução/Instagram

A produção, batizada provisoriamente como 'Mentiras Sinceras', é assinada por Ricardo Linhares. A emissora avalia ainda a possibilidade de Linhares assinar o texto em parceria com Cristianne Fridman, autora de sucessos marcantes da teledramaturgia brasileira, como 'Chamas da Vida'.

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A reestreia deve acontecer logo após o encerramento do "BBB 27". O projeto marca o retorno dos folhetins com formato mais maduro para o público da madrugada da TV aberta.

Na vida pessoal, o ator também movimentou a web recentemente. Filipe voltou ao time dos solteiros após colocar um ponto final no relacionamento com Ramille, atriz com quem dividiu as gravações do seu último trabalho na emissora.

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