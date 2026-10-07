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Aos 25 anos, ator de 'Coração Acelerado' será o novo galã das 23h da Globo; saiba quem é

Filipe Bragança integra o elenco da trama inédita de Ricardo Linhares

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 11:10

Filipe Bragança Crédito: Reprodução/Instagram

Filipe Bragança conquistou de vez o posto de protagonista na TV Globo. Aos 25 anos e vindo do sucesso em 'Coração Acelerado', o ator foi escolhido pela emissora para estar no elenco da próxima novela das 23h, faixa que volta à grade de programação após um período fora do ar.

O ator Filipe Bragança 1 de 20

A produção, batizada provisoriamente como 'Mentiras Sinceras', é assinada por Ricardo Linhares. A emissora avalia ainda a possibilidade de Linhares assinar o texto em parceria com Cristianne Fridman, autora de sucessos marcantes da teledramaturgia brasileira, como 'Chamas da Vida'.

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A reestreia deve acontecer logo após o encerramento do "BBB 27". O projeto marca o retorno dos folhetins com formato mais maduro para o público da madrugada da TV aberta.