Aos 25 anos, ator de 'Coração Acelerado' será o novo galã das 23h da Globo; saiba quem é

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 11:10
Filipe Bragança conquistou de vez o posto de protagonista na TV Globo. Aos 25 anos e vindo do sucesso em 'Coração Acelerado', o ator foi escolhido pela emissora para estar no elenco da próxima novela das 23h, faixa que volta à grade de programação após um período fora do ar.
O ator Filipe Bragança
A produção, batizada provisoriamente como 'Mentiras Sinceras', é assinada por Ricardo Linhares. A emissora avalia ainda a possibilidade de Linhares assinar o texto em parceria com Cristianne Fridman, autora de sucessos marcantes da teledramaturgia brasileira, como 'Chamas da Vida'.
A reestreia deve acontecer logo após o encerramento do "BBB 27". O projeto marca o retorno dos folhetins com formato mais maduro para o público da madrugada da TV aberta.
Na vida pessoal, o ator também movimentou a web recentemente. Filipe voltou ao time dos solteiros após colocar um ponto final no relacionamento com Ramille, atriz com quem dividiu as gravações do seu último trabalho na emissora.