VIDA AMOROSA

Aos 25 anos, Duda Santos revela relacionamento discreto e explica por que não expõe namoro

Atriz abriu o jogo sobre a vida amorosa e contou que se apaixonou apenas três vezes

Heider Sacramento

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 22:10

Duda Santos revelou que mantém a vida amorosa longe dos holofotes Crédito: Divulgação

Duda Santos, de 25 anos, revelou que está vivendo um relacionamento longe dos holofotes. Em entrevista ao podcast 40 Perguntas, apresentado por Giovanna Ewbank, nesta terça-feira (24), a atriz explicou por que prefere preservar a identidade de quem está ao seu lado e manter a vida amorosa fora das redes sociais.

“É uma das poucas coisas que a gente consegue controlar. Quando a gente expõe relacionamentos, tem muita expectativa das pessoas”, afirmou.

Conhecida por manter uma postura reservada, Duda contou que valoriza os momentos de intimidade com familiares, amigos e a pessoa com quem se relaciona.

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“Quando estou em casa, com minha família e amigos, sou só minha. O meu relacionamento, a gente mantém muito privado por isso também. Tenho um jeito muito recluso, é difícil as pessoas me verem falando assim”, explicou.

A atriz também surpreendeu ao revelar que não costuma se apaixonar facilmente. “Me apaixonei três vezes na vida. Odeio me pegar apaixonada, é minha pior versão. Adoro ser só minha”.

Duda Santos revela hábitos longe das câmeras

Durante a entrevista, a artista brincou que se considera uma “jovem senhora” por preferir programas tranquilos, como ficar em casa e montar quebra-cabeças.

Duda reconheceu, entretanto, que pretende aproveitar mais a juventude e se permitir viver novas experiências.

A atriz também destacou a importância da mãe na construção de sua carreira. Foi ela quem a incentivou a superar a timidez e procurar artistas como Taís Araújo e IZA em busca de orientações para ingressar na televisão.