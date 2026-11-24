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Heider Sacramento
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 22:10
Duda Santos, de 25 anos, revelou que está vivendo um relacionamento longe dos holofotes. Em entrevista ao podcast 40 Perguntas, apresentado por Giovanna Ewbank, nesta terça-feira (24), a atriz explicou por que prefere preservar a identidade de quem está ao seu lado e manter a vida amorosa fora das redes sociais.
“É uma das poucas coisas que a gente consegue controlar. Quando a gente expõe relacionamentos, tem muita expectativa das pessoas”, afirmou.
Conhecida por manter uma postura reservada, Duda contou que valoriza os momentos de intimidade com familiares, amigos e a pessoa com quem se relaciona.
Duda Santos
“Quando estou em casa, com minha família e amigos, sou só minha. O meu relacionamento, a gente mantém muito privado por isso também. Tenho um jeito muito recluso, é difícil as pessoas me verem falando assim”, explicou.
A atriz também surpreendeu ao revelar que não costuma se apaixonar facilmente. “Me apaixonei três vezes na vida. Odeio me pegar apaixonada, é minha pior versão. Adoro ser só minha”.
Duda Santos revela hábitos longe das câmeras
Durante a entrevista, a artista brincou que se considera uma “jovem senhora” por preferir programas tranquilos, como ficar em casa e montar quebra-cabeças.
Duda reconheceu, entretanto, que pretende aproveitar mais a juventude e se permitir viver novas experiências.
A atriz também destacou a importância da mãe na construção de sua carreira. Foi ela quem a incentivou a superar a timidez e procurar artistas como Taís Araújo e IZA em busca de orientações para ingressar na televisão.
“Minha mãe não tem medo do ridículo. Ela me deu coragem para ser ridícula, sabe? Ela me deu coragem para ser quem eu sou”, declarou.