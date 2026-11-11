Aos 26 anos, Francesco realizou sonho de andar de Ferrari: três anos depois, morreu aos 29 com doença genética: 'a velocidade me faz sentir vivo'

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Jean Candido
Agência Correio
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 14:37
Francesco Forti tinha apenas 26 anos quando escreveu à associação Abacus para contar um desejo pessoal: voltar a sentir a emoção de andar em um carro esportivo. A paixão pelos motores o acompanhava havia muito tempo, e a possibilidade de acelerar em uma pista ganhou um significado especial diante do avanço da distrofia muscular de Duchenne.
“O frio na barriga da velocidade me dá adrenalina e me faz sentir vivo”, escreveu Francesco. Na mesma mensagem, ele explicou que gostaria de “correr” na pista com um carro esportivo. O pedido mostrava o quanto aquela experiência representava para ele, além da oportunidade de se aproximar de uma paixão antiga.
A doença genética degenerativa afeta os músculos, mas não impediu Francesco de cultivar outros interesses. Ele gostava de arte, carros e viagens. Amigos e familiares o lembravam como um jovem sociável e entusiasmado, características que também aparecem nas homenagens feitas após sua morte.
Francesco realizou seu sonho de andar de Ferrari
A associação organizou a experiência por meio do projeto L’Ambulanza dei Desideri, que proporciona passeios e momentos especiais a pessoas com doenças graves ou limitações funcionais. Para atender ao pedido de Francesco, a equipe encontrou uma Ferrari com cintos de segurança de quatro pontos e mobilizou parceiros para levá-lo até a pista.
A Fundação do Crédito Cooperativo de Pianfei e Rocca de’ Baldi apoiou a iniciativa. A Croce Bianca de Ceva disponibilizou transporte com motorista, enquanto a RSE Italia, responsável por experiências com carros esportivos, abriu espaço para Francesco conhecer os boxes e conversar com a equipe.
Antes de entrar no carro, Francesco visitou a área dos boxes, fez perguntas aos mecânicos e participou do briefing dos pilotos. Depois, o pai o acomodou na Ferrari. A Abacus relata que o veículo passou de 200 km/h na reta, enquanto Francesco vivia a emoção que havia pedido à associação.
Francesco morreu aos 29 anos no Hospital Santa Croce, em Cuneo. Morador de Borgo San Giuseppe, ele deixa os pais, os irmãos, amigos e outros familiares.
A experiência na pista aconteceu em outubro de 2023, três anos antes de sua morte. Naquele dia, a paixão pelos motores ganhou espaço apesar das limitações impostas pela doença, e Francesco realizou um desejo que, como escreveu à associação, o fazia se sentir vivo.