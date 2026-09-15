Aos 27 anos, ex-atriz mirim de 'Caminho das Índias' se forma e surpreende ao mostrar nova profissão

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 11:55
Lembrada até hoje pelo público como a marcante Anusha da novela 'Caminho das Índias', exibida pela Globo, a ex-atriz mirim Karina Ferrari deu uma virada importante em sua trajetória. Aos 27 anos, ela acaba de concluir a graduação em Gestão de Recursos Humanos.
A ex-atriz mirim Karina Ferrari se formou em Gestão de RH
Além dos estudos, Karina construiu uma trajetória em várias áreas, passando pela dança e pela música. A decisão de buscar um diploma universitário veio da necessidade de garantir segurança financeira diante da oscilação do mercado cultural brasileiro, servindo como uma rede de apoio para o seu futuro.
Nas redes sociais, a artista abriu o coração sobre a conquista e aconselhou outros profissionais da classe artística a pensarem no futuro com calma. Segundo ela, contar com uma segunda opção profissional reduz a pressão e traz mais tranquilidade para lidar com as incertezas da profissão de ator e dançarino no país.
A ex-atriz mirim Karina Ferrari
Apesar da nova profissão, Karina garante que não desistiu das artes. Ela segue focada em se aperfeiçoar, fazendo cursos de atuação e mantendo sua rotina na dança.
Essa busca por estabilidade reflete as barreiras que ela enfrentou após o fim do folhetim de Glória Perez. Em entrevistas anteriores, ela revelou que sofreu com a falta de testes e com problemas em agências de elenco, o que tornou sua transição da infância para a adolescência um período desafiador na televisão.