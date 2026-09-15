Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aos 27 anos, ex-atriz mirim de 'Caminho das Índias' se forma e surpreende ao mostrar nova profissão

Karina Ferrari abriu o jogo sobre os desafios de se manter na televisão

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 11:55

A ex-atriz mirim Karina Ferrari ficou conhecida por interpretar Anusha na novela 'Caminho das Índias'
A ex-atriz mirim Karina Ferrari ficou conhecida por interpretar Anusha na novela 'Caminho das Índias' Crédito: Reprodução/Instagram

Lembrada até hoje pelo público como a marcante Anusha da novela 'Caminho das Índias', exibida pela Globo, a ex-atriz mirim Karina Ferrari deu uma virada importante em sua trajetória. Aos 27 anos, ela acaba de concluir a graduação em Gestão de Recursos Humanos.

A ex-atriz mirim Karina Ferrari se formou em Gestão de RH

A ex-atriz mirim Karina Ferrari, que ficou conhecida por interpretar Anusha na novela 'Caminho das Índias', se formou em Gestão de RH por Reprodução/Instagram
A ex-atriz mirim Karina Ferrari, que ficou conhecida por interpretar Anusha na novela 'Caminho das Índias', se formou em Gestão de RH por Reprodução/Instagram
A ex-atriz mirim Karina Ferrari, ficou conhecida por interpretar Anusha na novela 'Caminho das Índias' por Reprodução/Instagram
A ex-atriz mirim Karina Ferrari, que ficou conhecida por interpretar Anusha na novela 'Caminho das Índias', se formou em Gestão de RH por Reprodução/Instagram
A ex-atriz mirim Karina Ferrari, que ficou conhecida por interpretar Anusha na novela 'Caminho das Índias', se formou em Gestão de RH por Reprodução/Instagram
A ex-atriz mirim Karina Ferrari, ficou conhecida por interpretar Anusha na novela 'Caminho das Índias' por Reprodução/Instagram
A ex-atriz mirim Karina Ferrari, que ficou conhecida por interpretar Anusha na novela 'Caminho das Índias', se formou em Gestão de RH por Reprodução/Instagram
A ex-atriz mirim Karina Ferrari ficou conhecida por interpretar Anusha na novela 'Caminho das Índias' por Reprodução/Instagram
1 de 8
A ex-atriz mirim Karina Ferrari, que ficou conhecida por interpretar Anusha na novela 'Caminho das Índias', se formou em Gestão de RH por Reprodução/Instagram

Além dos estudos, Karina construiu uma trajetória em várias áreas, passando pela dança e pela música. A decisão de buscar um diploma universitário veio da necessidade de garantir segurança financeira diante da oscilação do mercado cultural brasileiro, servindo como uma rede de apoio para o seu futuro.

Leia mais

Imagem - Ex-galã da Globo, Erik Marmo tem casa destruída por incêndio e amigos criam vaquinha

Ex-galã da Globo, Erik Marmo tem casa destruída por incêndio e amigos criam vaquinha

Imagem - Lembra dele? Ex-Carrossel volta ao SBT como estagiário de jornalismo

Lembra dele? Ex-Carrossel volta ao SBT como estagiário de jornalismo

Imagem - Sucesso nos anos 90, ex-galã abandona as novelas e surpreende com mudança de profissão

Sucesso nos anos 90, ex-galã abandona as novelas e surpreende com mudança de profissão

Nas redes sociais, a artista abriu o coração sobre a conquista e aconselhou outros profissionais da classe artística a pensarem no futuro com calma. Segundo ela, contar com uma segunda opção profissional reduz a pressão e traz mais tranquilidade para lidar com as incertezas da profissão de ator e dançarino no país.

A ex-atriz mirim Karina Ferrari

A ex-atriz mirim Karina Ferrari ficou conhecida por interpretar Anusha na novela 'Caminho das Índias' por Reprodução/Instagram
A ex-atriz mirim Karina Ferrari ficou conhecida por interpretar Anusha na novela 'Caminho das Índias' por Reprodução/Instagram
A ex-atriz mirim Karina Ferrari ficou conhecida por interpretar Anusha na novela 'Caminho das Índias' por Reprodução/Instagram
A ex-atriz mirim Karina Ferrari ficou conhecida por interpretar Anusha na novela 'Caminho das Índias' por Reprodução/Instagram
A ex-atriz mirim Karina Ferrari ficou conhecida por interpretar Anusha na novela 'Caminho das Índias' por Reprodução/Instagram
A ex-atriz mirim Karina Ferrari ficou conhecida por interpretar Anusha na novela 'Caminho das Índias' por Reprodução/Instagram
A ex-atriz mirim Karina Ferrari ficou conhecida por interpretar Anusha na novela 'Caminho das Índias' por Reprodução/Instagram
A ex-atriz mirim Karina Ferrari ficou conhecida por interpretar Anusha na novela 'Caminho das Índias' por Reprodução/Instagram
A ex-atriz mirim Karina Ferrari ficou conhecida por interpretar Anusha na novela 'Caminho das Índias' por Reprodução/Instagram
A ex-atriz mirim Karina Ferrari ficou conhecida por interpretar Anusha na novela 'Caminho das Índias' por Reprodução/Instagram
A ex-atriz mirim Karina Ferrari ficou conhecida por interpretar Anusha na novela 'Caminho das Índias' por Reprodução/Instagram
A ex-atriz mirim Karina Ferrari ficou conhecida por interpretar Anusha na novela 'Caminho das Índias' por Reprodução/Instagram
A ex-atriz mirim Karina Ferrari, que ficou conhecida por interpretar Anusha na novela 'Caminho das Índias', se formou em Gestão de RH por Reprodução/Instagram
A ex-atriz mirim Karina Ferrari, que ficou conhecida por interpretar Anusha na novela 'Caminho das Índias', se formou em Gestão de RH por Reprodução/Instagram
A ex-atriz mirim Karina Ferrari, que ficou conhecida por interpretar Anusha na novela 'Caminho das Índias', se formou em Gestão de RH por Reprodução/Instagram
A ex-atriz mirim Karina Ferrari, que ficou conhecida por interpretar Anusha na novela 'Caminho das Índias', se formou em Gestão de RH por Reprodução/Instagram
A ex-atriz mirim Karina Ferrari, que ficou conhecida por interpretar Anusha na novela 'Caminho das Índias', se formou em Gestão de RH por Reprodução/Instagram
A ex-atriz mirim Karina Ferrari ficou conhecida por interpretar Anusha na novela 'Caminho das Índias' por Reprodução/Instagram
1 de 18
A ex-atriz mirim Karina Ferrari ficou conhecida por interpretar Anusha na novela 'Caminho das Índias' por Reprodução/Instagram

Apesar da nova profissão, Karina garante que não desistiu das artes. Ela segue focada em se aperfeiçoar, fazendo cursos de atuação e mantendo sua rotina na dança.

Essa busca por estabilidade reflete as barreiras que ela enfrentou após o fim do folhetim de Glória Perez. Em entrevistas anteriores, ela revelou que sofreu com a falta de testes e com problemas em agências de elenco, o que tornou sua transição da infância para a adolescência um período desafiador na televisão.

Leia mais

Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Ela ajuda você a atravessar a chuva' - Apresentadora dá conselho valioso sobre fé

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Ela ajuda você a atravessar a chuva' - Apresentadora dá conselho valioso sobre fé

Imagem - De olho na Copa, Globo contrata principal comentarista da ESPN; veja quem é

De olho na Copa, Globo contrata principal comentarista da ESPN; veja quem é

Imagem - Panqueca de liquidificador fácil e rápida: aprenda como fazer uma massa leve para rechear

Panqueca de liquidificador fácil e rápida: aprenda como fazer uma massa leve para rechear

Tags:

Novelas Novelas da Rede Globo Atriz Ex-atriz Mirim

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Morre Márcio Santos, apresentador de afiliada da TV Globo, aos 55 anos

Morre Márcio Santos, apresentador de afiliada da TV Globo, aos 55 anos