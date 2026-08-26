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Aos 29 anos, cantora rompe com pai após auditoria de fortuna avaliada em R$ 362 milhões; entenda

Tini Stoessel está noiva do jogador De Paul e teria assinado acordo pré-nupcial por pressão de Alejandro, seu pai

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 14:29

A cantora Tini Stoessel e o pai, Alejandro Stoessel
A cantora Tini Stoessel e o pai, Alejandro Stoessel Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Tini Stoessel está passando por um momento turbulento às vésperas de seu casamento. Noiva do jogador argentino Rodrigo De Paul, a artista teria rompido com o pai, Alejandro Stoessel, após uma série de questionamentos sobre a administração de seu patrimônio, estimado em R$ 362 milhões. A informação foi divulgada pela imprensa argentina.

Conhecida desde a infância ao estrelar a série do Disney "Violetta", a artista teria retirado o pai da função de empresário. As medidas teriam sido tomadas após uma auditoria contábil ter revelado uma rede de empresas comerciais na Argentina e em outros países ligadas à estrutura financeira da artista. Segundo o jornal "Diario MDZ", Tini não aparece como sócia, acionista, proprietária ou funcionária de nenhuma dessas entidades, apenas seu pai.

Tini Stoessel

Tini Stoessel por Reprodução/Instagram
Tini Stoessel e Rodrigo de Paul por Reprodução/Instagram
Tini Stoessel e Rodrigo de Paul por Reprodução/Instagram
Tini Stoessel e Rodrigo de Paul por Reprodução/Instagram
Tini Stoessel e Rodrigo de Paul por Reprodução/Instagram
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Tini Stoessel e Rodrigo de Paul por Reprodução/Instagram
Tini Stoessel e Rodrigo de Paul por Reprodução/Instagram
Tini Stoessel por Reprodução/Instagram
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Tini Stoessel por Reprodução/Instagram
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Tini Stoessel por Reprodução/Instagram

Ainda de acordo com o portal, a cantora de 29 anos teria assinado, ao longo dos anos, documentos que cediam seus direitos em confiança, sem conhecer as implicações jurídicas dos contratos.

O pedido de auditoria teria sido motivado após o relacionamento da estrela pop com De Paul. Ainda segundo a imprensa internacional, Alejandro obrigou a filha a assinar um acordo pré-nupcial com o atleta, com quem ela deve se casar em dezembro. A alegação é de que ela é "mais rica que ele".

Uma outra situação que desencadeou o pedido de auditoria teria envolvido uma tentativa frustrada de compras. Tini teve o cartão recusado na hora de tentar adquirir uma bolsa avaliada em R$ 15 mil, mas conseguiu passar apenas R$ 12 mil, segundo o canal LAM (América TV).

A cantora Tini Stoessel e o pai, Alejandro Stoessel
A cantora Tini Stoessel e o pai, Alejandro Stoessel Crédito: Reprodução/Instagram

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