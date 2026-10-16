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Aos 29 anos, jogador do Corinthians realiza sonho de comprar embarcação de luxo; lancha de R$ 2,2 milhões tem 11,57 metros e espaço para 15 pessoas

Allan Souza, ex-Flamengo, adquiriu sua primeira lancha, que conta com duas cabines e será usada para passeios com a família e os amigos no interior de São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 09:25

Allan Souza, do Corinthians, comprou uma Focker 388 Gran Turismo
Allan Souza, do Corinthians, comprou uma Focker 388 Gran Turismo Crédito: Divulgação e Reprodução/Instagram

Allan Souza, jogador do Corinthians, realizou mais um sonho: comprou sua primeira lancha. Aos 29 anos, o volante adquiriu uma Focker 388 Gran Turismo, avaliada em R$ 2,2 milhões.

Natural de Araçatuba, no interior de São Paulo, Allan pretende utilizar a embarcação para momentos de descanso e lazer com a família e amigos no Rio Tietê, na região de sua cidade natal. Apaixonado por pescaria, o jogador falou sobre a aquisição durante uma visita ao São Paulo Boat Show, considerado o maior evento náutico da América Latina.

Allan Souza, do Corinthians, comprou uma Focker 388 Gran Turismo

Allan Souza, do Corinthians, comprou uma Focker 388 Gran Turismo por Divulgação
Allan Souza, do Corinthians, comprou uma Focker 388 Gran Turismo por Divulgação
Allan Souza, do Corinthians, comprou uma Focker 388 Gran Turismo por Divulgação
Allan Souza, do Corinthians, comprou uma Focker 388 Gran Turismo por Divulgação
Allan Souza, do Corinthians, comprou uma Focker 388 Gran Turismo por Divulgação
Allan Souza, do Corinthians, comprou uma Focker 388 Gran Turismo por Divulgação
Allan Souza, do Corinthians, comprou uma Focker 388 Gran Turismo por Divulgação
Allan Souza, do Corinthians, comprou uma Focker 388 Gran Turismo por Divulgação
Allan Souza, do Corinthians, comprou uma Focker 388 Gran Turismo por Divulgação
Allan Souza, do Corinthians, comprou uma Focker 388 Gran Turismo por Divulgação
Allan Souza, do Corinthians, comprou uma Focker 388 Gran Turismo por Divulgação e Reprodução/Instagram
Allan Souza, do Corinthians, comprou uma Focker 388 Gran Turismo por Divulgação
Allan Souza, do Corinthians, comprou uma Focker 388 Gran Turismo por Divulgação
Allan Souza, do Corinthians, comprou uma Focker 388 Gran Turismo por Divulgação
Allan Souza, do Corinthians, comprou uma Focker 388 Gran Turismo por Egd filmes/Reprodução
Allan Souza, do Corinthians, comprou uma Focker 388 Gran Turismo por Egd filmes/Reprodução
Allan Souza, do Corinthians, comprou uma Focker 388 Gran Turismo por Egd filmes/Reprodução
Allan Souza, do Corinthians, comprou uma Focker 388 Gran Turismo por Egd filmes/Reprodução
Allan Souza, do Corinthians, comprou uma Focker 388 Gran Turismo por Egd filmes/Reprodução
Allan Souza, do Corinthians, comprou uma Focker 388 Gran Turismo por Egd filmes/Reprodução
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Allan Souza, do Corinthians, comprou uma Focker 388 Gran Turismo por Divulgação

"Comprei meu primeiro barco e estou muito feliz com a aquisição. Era um sonho e poder realizá-lo está sendo mais satisfatório. É um baita barco. As crianças, a família, todo mundo está aproveitando com segurança e estou desfrutando muito do barco. É isso que vale, a família", afirmou, segundo a coluna de Ancelmo Gois no jornal O Globo.

Como é a lancha de R$ 2,2 milhões?

A Focker 388 Gran Turismo tem 11,57 metros de comprimento, duas cabines e capacidade para receber até 15 pessoas. A embarcação foi projetada para oferecer conforto durante passeios e momentos de descanso na água.

Carreira de Allan Souza

Allan foi revelado revelado no Internacional e coleciona passagens pela Finlândia, Bélgica, Alemanha e Chipre. No Brasil, defendeu o Fluminense, Atlético-MG e Flamengo, onde conquistou os títulos do Brasileirão e da Libertadores do ano passado. Em fevereiro, chegou ao Corinthians emprestado pelo rubro-negro.

Allan Souza já passou pelo Flamengo e hoje defende o Corinthians

Allan Souza já passou pelo Flamengo e hoje defende o Corinthians por Reprodução/Instagram
Allan Souza já passou pelo Flamengo e hoje defende o Corinthians por Reprodução/Instagram
Allan Souza já passou pelo Flamengo e hoje defende o Corinthians por Reprodução/Instagram
Allan Souza já passou pelo Flamengo e hoje defende o Corinthians por Reprodução/Instagram
Allan Souza já passou pelo Flamengo e hoje defende o Corinthians por Reprodução/Instagram
Allan Souza já passou pelo Flamengo e hoje defende o Corinthians por Reprodução/Instagram
Allan Souza já passou pelo Flamengo e hoje defende o Corinthians por Reprodução/Instagram
Allan Souza já passou pelo Flamengo e hoje defende o Corinthians por Reprodução/Instagram
Allan Souza já passou pelo Flamengo e hoje defende o Corinthians por Reprodução/Instagram
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Allan Souza já passou pelo Flamengo e hoje defende o Corinthians por Reprodução/Instagram

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