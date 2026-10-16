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Aos 29 anos, jogador do Corinthians realiza sonho de comprar embarcação de luxo; lancha de R$ 2,2 milhões tem 11,57 metros e espaço para 15 pessoas

Allan Souza, ex-Flamengo, adquiriu sua primeira lancha, que conta com duas cabines e será usada para passeios com a família e os amigos no interior de São Paulo

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 09:25

Allan Souza, do Corinthians, comprou uma Focker 388 Gran Turismo Crédito: Divulgação e Reprodução/Instagram

Allan Souza, jogador do Corinthians, realizou mais um sonho: comprou sua primeira lancha. Aos 29 anos, o volante adquiriu uma Focker 388 Gran Turismo, avaliada em R$ 2,2 milhões.

Natural de Araçatuba, no interior de São Paulo, Allan pretende utilizar a embarcação para momentos de descanso e lazer com a família e amigos no Rio Tietê, na região de sua cidade natal. Apaixonado por pescaria, o jogador falou sobre a aquisição durante uma visita ao São Paulo Boat Show, considerado o maior evento náutico da América Latina.

Allan Souza, do Corinthians, comprou uma Focker 388 Gran Turismo 1 de 20

"Comprei meu primeiro barco e estou muito feliz com a aquisição. Era um sonho e poder realizá-lo está sendo mais satisfatório. É um baita barco. As crianças, a família, todo mundo está aproveitando com segurança e estou desfrutando muito do barco. É isso que vale, a família", afirmou, segundo a coluna de Ancelmo Gois no jornal O Globo.

Como é a lancha de R$ 2,2 milhões?

A Focker 388 Gran Turismo tem 11,57 metros de comprimento, duas cabines e capacidade para receber até 15 pessoas. A embarcação foi projetada para oferecer conforto durante passeios e momentos de descanso na água.

Carreira de Allan Souza

Allan foi revelado revelado no Internacional e coleciona passagens pela Finlândia, Bélgica, Alemanha e Chipre. No Brasil, defendeu o Fluminense, Atlético-MG e Flamengo, onde conquistou os títulos do Brasileirão e da Libertadores do ano passado. Em fevereiro, chegou ao Corinthians emprestado pelo rubro-negro.