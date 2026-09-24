Aos 30 anos, ex-ator mirim de 'Mulheres Apaixonadas' surge sarado na web: 'Irreconhecível'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 10:07
Quem acompanhou a novela 'Mulheres Apaixonadas' em 2003 certamente se lembra do pequeno Lucas, garoto que vivia no centro dos conflitos entre Téo (Tony Ramos) e Helena (Christiane Torloni). Duas décadas após o folhetim de Manoel Carlos, Victor Cugula reapareceu na internet com o visual totalmente diferente, ostentando um físico musculoso conquistado com rotina de exercícios.
Ator mirim de 'Mulheres apaixonadas', Victor Cugula
Hoje aos 30 anos, o rapaz usa não usa as redes sociais, como o Instagram, com frequência, preferindo atualizar os stories para dividir momentos de autocuidado e treinos na academia. Em registros sem camisa, ele costuma exibir o resultado da dedicação aos esportes, recebendo elogios de internautas que ficaram impressionados com a mudança.
Apesar da passagem de sucesso pelos folhetins da TV Globo durante os primeiros anos da década de 2000, Victor decidiu abandonar a carreira artística. Ele tinha apenas 7 anos quando deu vida ao filho adotivo da protagonista de Manoel Carlos e preferiu seguir um caminho diferente quando cresceu.
Novela 'Mulheres Apaixonadas' (2003)
Atualmente, o carioca atua no ramo empresarial. Ele é sócio de uma doceria familiar, a Confeitaria Coruja, que conta com unidades no Rio de Janeiro e na Região Metropolitana. Na biografia de suas redes sociais, o ex-ator também destaca o papel mais importante de sua vida, ser pai das pequenas Helena e Niara.
O currículo de Victor na teledramaturgia não parou por aí. Ele também atuou em outros sucessos da emissora como 'O Clone' (2001) e 'Alma Gêmea' (2005), esse sendo seu último projeto.