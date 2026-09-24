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Aos 30 anos, ex-ator mirim de 'Mulheres Apaixonadas' surge sarado na web: 'Irreconhecível'

Victor Cugula investiu na vida fitness e hoje administra o próprio negócio

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 10:07

Ator mirim de 'Mulheres apaixonadas', Victor Cugula
Ator mirim de 'Mulheres apaixonadas', Victor Cugula Crédito: Reprodução/Instagram

Quem acompanhou a novela 'Mulheres Apaixonadas' em 2003 certamente se lembra do pequeno Lucas, garoto que vivia no centro dos conflitos entre Téo (Tony Ramos) e Helena (Christiane Torloni). Duas décadas após o folhetim de Manoel Carlos, Victor Cugula reapareceu na internet com o visual totalmente diferente, ostentando um físico musculoso conquistado com rotina de exercícios.

Ator mirim de 'Mulheres apaixonadas', Victor Cugula

Ator mirim de 'Mulheres apaixonadas', Victor Cugula por Reprodução/Instagram
Ator mirim de 'Mulheres apaixonadas', Victor Cugula por Reprodução/Instagram
Ator mirim de 'Mulheres apaixonadas', Victor Cugula por Reprodução/Instagram
Ator mirim de 'Mulheres apaixonadas', Victor Cugula por Reprodução/Instagram
Ator mirim de 'Mulheres apaixonadas', Victor Cugula por Reprodução/Instagram
Ator mirim de 'Mulheres apaixonadas', Victor Cugula atualmente e em 2003 por Reprodução/Instagram
Ator mirim de 'Mulheres apaixonadas', Victor Cugula por Reprodução/Instagram
Ator mirim de 'Mulheres apaixonadas', Victor Cugula por Reprodução/Instagram
Ator mirim de 'Mulheres apaixonadas', Victor Cugula por Reprodução/Instagram
Ator mirim de 'Mulheres apaixonadas', Victor Cugula por Reprodução/Instagram
Ator mirim de 'Mulheres apaixonadas', Victor Cugula por Reprodução/Instagram
Ator mirim de 'Mulheres apaixonadas', Victor Cugula por Reprodução/Instagram
Ator mirim de 'Mulheres apaixonadas', Victor Cugula por Reprodução/Instagram
Ator mirim de 'Mulheres apaixonadas', Victor Cugula por Reprodução/Instagram
Ator mirim de 'Mulheres apaixonadas', Victor Cugula por Reprodução/Instagram
Ator mirim de 'Mulheres apaixonadas', Victor Cugula por Reprodução/Instagram
Ator mirim de 'Mulheres apaixonadas', Victor Cugula por Reprodução/Instagram
Ator mirim de 'Mulheres apaixonadas', Victor Cugula por Reprodução/Instagram
Ator mirim de 'Mulheres apaixonadas', Victor Cugula por Reprodução/Instagram
Ator mirim de 'Mulheres apaixonadas', Victor Cugula por Reprodução/Instagram
Ator mirim de 'Mulheres apaixonadas', Victor Cugula por Reprodução/Instagram
Ator mirim de 'Mulheres apaixonadas', Victor Cugula por Reprodução/Instagram
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Ator mirim de 'Mulheres apaixonadas', Victor Cugula por Reprodução/Instagram

Hoje aos 30 anos, o rapaz usa não usa as redes sociais, como o Instagram, com frequência, preferindo atualizar os stories para dividir momentos de autocuidado e treinos na academia. Em registros sem camisa, ele costuma exibir o resultado da dedicação aos esportes, recebendo elogios de internautas que ficaram impressionados com a mudança.

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Apesar da passagem de sucesso pelos folhetins da TV Globo durante os primeiros anos da década de 2000, Victor decidiu abandonar a carreira artística. Ele tinha apenas 7 anos quando deu vida ao filho adotivo da protagonista de Manoel Carlos e preferiu seguir um caminho diferente quando cresceu.

Novela 'Mulheres Apaixonadas' (2003)

Mulheres Apaixonadas (2003 por Divulgação
Erik Marmo interpretou Cláudio em 'Mulheres Apaixonadas', novela de Manoel Carlos exibida em 2003 por Reprodução/Instagram
Erik Marmo interpretou Cláudio em 'Mulheres Apaixonadas', novela de Manoel Carlos exibida em 2003 por Reprodução/Instagram
Erik Marmo interpretou Cláudio em 'Mulheres Apaixonadas', novela de Manoel Carlos exibida em 2003 por Reprodução/Instagram
Erik Marmo interpretou Cláudio em 'Mulheres Apaixonadas', novela de Manoel Carlos exibida em 2003 por Reprodução/Instagram
Erik Marmo interpretou Cláudio em 'Mulheres Apaixonadas', novela de Manoel Carlos exibida em 2003 por Reprodução/Instagram
Erik Marmo interpretou Cláudio em 'Mulheres Apaixonadas', novela de Manoel Carlos exibida em 2003 por Reprodução/Instagram
Erik Marmo interpretou Cláudio em 'Mulheres Apaixonadas', novela de Manoel Carlos exibida em 2003 por Reprodução/Instagram
Em 2003, Giulia Gam roubou a cena na novela 'Mulheres apaixonadas' como a personagem Heloísa, mulher ciumenta que tem um relacionamento com Sergio, papel de Marcello Anthony por Renato Rocha Miranda / TV Globo
Natália do Vale fez a novela 'Mulheres Apaixonadas' por Reprodução/TV Globo
Mulheres Apaixonadas (2003): Manoel Carlos explora relacionamentos complexos e intensos. por Reprodução
Dóris, personagem de Regiane Alves em 'Mulheres Apaixonadas' por Reprodução/Globo
Dóris, personagem de Regiane Alves em 'Mulheres Apaixonadas' por Reprodução/Globo
Dóris, personagem de Regiane Alves em 'Mulheres Apaixonadas' por Reprodução/Globo
Ator mirim de 'Mulheres apaixonadas', Victor Cugula por Reprodução/Instagram
Ator mirim de 'Mulheres apaixonadas', Victor Cugula atualmente e em 2003 por Reprodução/Instagram
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Mulheres Apaixonadas (2003 por Divulgação

Atualmente, o carioca atua no ramo empresarial. Ele é sócio de uma doceria familiar, a Confeitaria Coruja, que conta com unidades no Rio de Janeiro e na Região Metropolitana. Na biografia de suas redes sociais, o ex-ator também destaca o papel mais importante de sua vida, ser pai das pequenas Helena e Niara.

O currículo de Victor na teledramaturgia não parou por aí. Ele também atuou em outros sucessos da emissora como 'O Clone' (2001) e 'Alma Gêmea' (2005), esse sendo seu último projeto.

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Tags:

Novela Novelas da Rede Globo Mulheres Apaixonadas Victor Cugula

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