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Aos 32 anos, influenciadora Niina Secrets perde bebê e desabafa: ‘É muito difícil fingir que está tudo bem’

Niina teve perda gestacional há cerca de um mês, mas resolveu abrir o coração agora

Felipe Sena

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 13:41

Niina Secrets estava grávida há algumas semanas Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora digital Niina Secrets, de 32 anos, revelou ter perdido o bebê há pouco mais de um mês.

Niina, que estava grávida há poucas semanas, e é mãe de Elisa, de 10 meses, compartilhou o momento delicado com os seguidores nesta sexta-feira (18) e explicou o motivo de ter falado sobre o assunto.

Niina Secrets sofreu perda gestacional 1 de 8

“Essa experiência realmente me mudou como pessoa e é muito difícil ‘fingir’ que está tudo bem ou que nada aconteceu. A Niina de agora carrega uma dor e uma tristeza no coração de ter perdido um filho, que apesar de ter apenas algumas semanas eu já amava muito, fiz planos e visualizava nossa família com mais um bebezinho!”, escreveu Niina.

Além disso, Niina ressaltou que ter uma filha saudável não anula a dor que sente pela perda gestacional. “Justamente por já conhecer esse amor (que na primeira gestação ainda não conhecida de verdade) que está sendo muito difícil pra mim! ‘Perda gestacional’ é muito comum, eles dizem, e só agora posso me solidarizar de verdade com todas que já passaram por isso, sinto muito!”, desabafou Niina.