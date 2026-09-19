Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aos 32 anos, influenciadora Niina Secrets perde bebê e desabafa: ‘É muito difícil fingir que está tudo bem’

Niina teve perda gestacional há cerca de um mês, mas resolveu abrir o coração agora

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 13:41

Niina Secrets estava grávida há algumas semanas
Niina Secrets estava grávida há algumas semanas Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora digital Niina Secrets, de 32 anos, revelou ter perdido o bebê há pouco mais de um mês.

Niina, que estava grávida há poucas semanas, e é mãe de Elisa, de 10 meses, compartilhou o momento delicado com os seguidores nesta sexta-feira (18) e explicou o motivo de ter falado sobre o assunto.

Niina Secrets sofreu perda gestacional

Influenciadora abriu o coração sobre perda nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Influenciadora abriu o coração sobre perda nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Influenciadora abriu o coração sobre perda nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Influenciadora abriu o coração sobre perda nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Influenciadora abriu o coração sobre perda nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Influenciadora abriu o coração sobre perda nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Influenciadora abriu o coração sobre perda nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Influenciadora abriu o coração sobre perda nas redes sociais por Reprodução | Instagram
1 de 8
Influenciadora abriu o coração sobre perda nas redes sociais por Reprodução | Instagram

Leia mais

Imagem - Xuxa processa Andréa Sorvetão após dívida de apartamento

Xuxa processa Andréa Sorvetão após dívida de apartamento

Imagem - Thiaguinho celebra 1 ano de Bento, filho com Carol Peixinho e faz declaração: ‘Encheu nossa vida e casa de luz’

Thiaguinho celebra 1 ano de Bento, filho com Carol Peixinho e faz declaração: ‘Encheu nossa vida e casa de luz’

Imagem - Fiuk se despede dos palcos com show para 67 pessoas em espaço que cabe mil

Fiuk se despede dos palcos com show para 67 pessoas em espaço que cabe mil

“Essa experiência realmente me mudou como pessoa e é muito difícil ‘fingir’ que está tudo bem ou que nada aconteceu. A Niina de agora carrega uma dor e uma tristeza no coração de ter perdido um filho, que apesar de ter apenas algumas semanas eu já amava muito, fiz planos e visualizava nossa família com mais um bebezinho!”, escreveu Niina.

Além disso, Niina ressaltou que ter uma filha saudável não anula a dor que sente pela perda gestacional. “Justamente por já conhecer esse amor (que na primeira gestação ainda não conhecida de verdade) que está sendo muito difícil pra mim! ‘Perda gestacional’ é muito comum, eles dizem, e só agora posso me solidarizar de verdade com todas que já passaram por isso, sinto muito!”, desabafou Niina.

Por fim, Niina disse que está bem fisicamente e aceitando “melhor”, mas ainda ora para que Deus a ajude a enxergar um propósito em tudo o que aconteceu. “Que eu possa gestar novamente e aumentar nossa família. Já agradeço por todo o carinho e amor de vocês sempre comigo”, concluiu.

Tags:

Influenciadora Perda Gestacional

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Erik Marmo vive angústia após perda de lar depois de incêndio; saiba detalhes

Erik Marmo vive angústia após perda de lar depois de incêndio; saiba detalhes