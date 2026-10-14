Aos 33 anos, ex-ator mirim de 'América' surpreende com mudança no visual; veja antes e depois

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 07:34
Mussunzinho exibe novo shape na web
Na publicação com o antes e depois, o artista explicou que a musculação virou a peça principal no seu dia a dia. Segundo ele, trocar hábitos antigos por disciplina nos treinos foi o caminho para alcançar uma evolução contínua, tanto esteticamente quanto na disposição.
A transformação de Mussunzinho vai além do ganho de massa muscular. O filho caçula do comediante Mussum também revelou aos fãs que vem se esforçando para reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, buscando escolhas mais leves e saudáveis para o seu corpo.
Para quem acompanha televisão, a mudança visual chama ainda mais atenção pelo contraste com a infância do artista. O público conheceu Mussunzinho quando ele ainda era garoto, brilhando na tela da Globo como o carismático Farinha da novela 'América' (2005) e, anos mais tarde, atuando em tramas de sucesso como 'Caminho das Índias' (2009).