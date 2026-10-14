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Aos 33 anos, ex-ator mirim de 'América' surpreende com mudança no visual; veja antes e depois

Filho do humorista Mussum, Mussunzinho adotou vida fitness

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 07:34

Mussunzinho como Farinha na novela "América"   Crédito: Divulgação

Mussunzinho pegou os seguidores de surpresa nesta semana ao mostrar o resultado da sua transformação física. Aos 33 anos, o ator compartilhou algumas fotos nas redes sociais que comparam o seu corpo no passado com o físico atual, bem mais musculoso, reflexo de uma mudança em seu estilo de vida.

Mussunzinho exibe novo shape na web

Mussunzinho exibe novo shape na web por Reprodução/Instagram
Mussunzinho exibe novo shape na web por Reprodução/Instagram
Mussunzinho exibe novo shape na web por Reprodução/Instagram
Mussunzinho exibe novo shape na web por Reprodução/Instagram
Mussunzinho exibe novo shape na web por Divulgação
Mussunzinho exibe novo shape na web por Reprodução/Instagram
Mussunzinho exibe novo shape na web por Reprodução/Instagram
Mussunzinho por Reprodução/Instagram
Mussunzinho por Reprodução/Instagram
Mussunzinho como Farinha na novela "América" por Divulgação
Mussunzinho por Divulgação/Globo
Mussunzinho por Reprodução/Instagram
Mussunzinho por Reprodução
Mussunzinho exibe novo shape na web por Reprodução/Instagram
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Mussunzinho exibe novo shape na web por Reprodução/Instagram

Na publicação com o antes e depois, o artista explicou que a musculação virou a peça principal no seu dia a dia. Segundo ele, trocar hábitos antigos por disciplina nos treinos foi o caminho para alcançar uma evolução contínua, tanto esteticamente quanto na disposição.

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A transformação de Mussunzinho vai além do ganho de massa muscular. O filho caçula do comediante Mussum também revelou aos fãs que vem se esforçando para reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, buscando escolhas mais leves e saudáveis para o seu corpo. 

Para quem acompanha televisão, a mudança visual chama ainda mais atenção pelo contraste com a infância do artista. O público conheceu Mussunzinho quando ele ainda era garoto, brilhando na tela da Globo como o carismático Farinha da novela 'América' (2005) e, anos mais tarde, atuando em tramas de sucesso como 'Caminho das Índias' (2009).

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Mussunzinho

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