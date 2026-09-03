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Aos 33 anos, ex-BBB Pyong Lee se casa no Chile e vive nova fase

Influenciador oficializou união com Natália Nasser e mantém rotina dividida entre carreira digital e criação do filho

Heider Sacramento

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 20:54

Pyong Lee se casou com Natália Nasser em cerimônia no Chile Crédito: Reprodução/Instagram

Seis anos depois de ficar conhecido em todo o país durante o Big Brother Brasil 20, Pyong Lee está vivendo uma fase distante dos antigos holofotes do reality. Aos 33 anos, o influenciador e hipnólogo oficializou o casamento com Natália Nasser em uma cerimônia no Chile, realizada em meio à neve.

O relacionamento começou em 2023, mas demorou para ser levado ao público. Os dois assumiram o namoro somente em 2025 e, desde então, passaram a compartilhar alguns momentos da vida a dois nas redes sociais.

A nova etapa também inclui a rotina familiar de Pyong. Ele é pai de Jake, que nasceu justamente durante sua participação no BBB20. Na época, o influenciador entrou no programa enquanto a então esposa, Sammy Sampaio, estava nos últimos meses de gravidez.

Jake nasceu em 16 de fevereiro de 2020, enquanto Pyong ainda estava confinado. A notícia chegou ao participante durante o reality, quando ele recebeu imagens do filho durante o Almoço do Anjo. O primeiro encontro entre os dois aconteceu somente em 19 de março daquele ano, após a eliminação do influenciador.

Ex-BBB Pyong Lee se casa no Chile 1 de 11

Anos depois, Pyong resumiu o dilema vivido naquele período em entrevista ao Gshow: “Nenhum pai escolhe perder o parto do filho”.

Carreira foi além do reality

Antes mesmo do BBB, Pyong já trabalhava com hipnose e ilusionismo e havia construído espaço na televisão e na internet. Em 2018, foi incluído na lista Under 30 da Forbes Brasil.

Depois do reality, ele ampliou a atuação no entretenimento. Participou do Bake Off Celebridades, do Ilha Record e também se aventurou como ator na série Além do Guarda-Roupa, da HBO Max, interpretando JP.

Na vida pessoal, a relação com Sammy chegou ao fim definitivamente em 2022. Os dois, porém, continuam dividindo a criação de Jake.