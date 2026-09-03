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Aos 33 anos, ex-BBB Pyong Lee se casa no Chile e vive nova fase

Influenciador oficializou união com Natália Nasser e mantém rotina dividida entre carreira digital e criação do filho

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 20:54

Pyong Lee se casou com Natália Nasser em cerimônia no Chile
Pyong Lee se casou com Natália Nasser em cerimônia no Chile Crédito: Reprodução/Instagram

Seis anos depois de ficar conhecido em todo o país durante o Big Brother Brasil 20, Pyong Lee está vivendo uma fase distante dos antigos holofotes do reality. Aos 33 anos, o influenciador e hipnólogo oficializou o casamento com Natália Nasser em uma cerimônia no Chile, realizada em meio à neve.

O relacionamento começou em 2023, mas demorou para ser levado ao público. Os dois assumiram o namoro somente em 2025 e, desde então, passaram a compartilhar alguns momentos da vida a dois nas redes sociais.

A nova etapa também inclui a rotina familiar de Pyong. Ele é pai de Jake, que nasceu justamente durante sua participação no BBB20. Na época, o influenciador entrou no programa enquanto a então esposa, Sammy Sampaio, estava nos últimos meses de gravidez.

Jake nasceu em 16 de fevereiro de 2020, enquanto Pyong ainda estava confinado. A notícia chegou ao participante durante o reality, quando ele recebeu imagens do filho durante o Almoço do Anjo. O primeiro encontro entre os dois aconteceu somente em 19 de março daquele ano, após a eliminação do influenciador.

Ex-BBB Pyong Lee se casa no Chile

Pyong Lee se casou com Natália Nasser em cerimônia no Chile por Reprodução
Pyong Lee se casou com Natália Nasser em cerimônia no Chile por Reprodução
Pyong Lee se casou com Natália Nasser em cerimônia no Chile por Reprodução
Pyong Lee se casou com Natália Nasser em cerimônia no Chile por Reprodução
Pyong Lee se casou com Natália Nasser em cerimônia no Chile por Reprodução
Pyong Lee se casou com Natália Nasser em cerimônia no Chile por Reprodução
Pyong Lee se casou com Natália Nasser em cerimônia no Chile por Reprodução
Pyong Lee se casou com Natália Nasser em cerimônia no Chile por Reprodução
Pyong Lee se casou com Natália Nasser em cerimônia no Chile por Reprodução
Pyong Lee se casou com Natália Nasser em cerimônia no Chile por Reprodução
Pyong Lee se casou com Natália Nasser em cerimônia no Chile por Reprodução
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Pyong Lee se casou com Natália Nasser em cerimônia no Chile por Reprodução

Anos depois, Pyong resumiu o dilema vivido naquele período em entrevista ao Gshow: “Nenhum pai escolhe perder o parto do filho”.

Carreira foi além do reality

Antes mesmo do BBB, Pyong já trabalhava com hipnose e ilusionismo e havia construído espaço na televisão e na internet. Em 2018, foi incluído na lista Under 30 da Forbes Brasil.

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Depois do reality, ele ampliou a atuação no entretenimento. Participou do Bake Off Celebridades, do Ilha Record e também se aventurou como ator na série Além do Guarda-Roupa, da HBO Max, interpretando JP.

Na vida pessoal, a relação com Sammy chegou ao fim definitivamente em 2022. Os dois, porém, continuam dividindo a criação de Jake.

Atualmente, Pyong concentra a carreira principalmente na produção de conteúdo para a internet, além de trabalhos relacionados à hipnose e ao empreendedorismo. A rotina inclui ainda participações em eventos e discussões sobre cultura pop e tecnologia.

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