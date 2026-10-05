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Aos 33 anos, filho de Vera Fischer e Felipe Camargo surge em foto rara; veja

Atriz de 74 anos aproveitou o domingo (4) para reunir a família

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 10:01

Felipe Camargo e Vera Fischer Crédito: Divulgação

A atriz Vera Fischer, de 74 anos, aproveitou o domingo (4) de eleições para curtir a família e dividiu momentos raros com seus seguidores nas redes sociais. A artista publicou fotos abraçada com o filho caçula, Gabriel Grunje, de 33 anos, fruto de seu antigo casamento com o ator Felipe Camargo.

Vera Fischer aproveitou o domingo (4) para reunir a família 1 de 10

O encontro em família também contou com a presença da nora, a atriz Letícia Catalá. "Filhote e eu", escreveu Vera na legenda de um dos cliques ao lado do filho. Em outra postagem, ela celebrou a chegada do novo mês: "Bem-vindo, outubro. Me surpreenda com coisas boas!".

Além de Gabriel, a eterna Miss Brasil 1969 também é mãe de Rafaela Fischer, de 47 anos. A primogênita é fruto do relacionamento que a artista viveu com o falecido ator Perry Salles, morto em 2009.

A proximidade de hoje veio após uma longa recuperação. Em agosto, a atriz chorou publicamente ao lembrar da dor de perder a guarda de Gabriel quando ele tinha apenas quatro anos.

Na época, o fim do casamento com Felipe Camargo foi marcado por brigas, agravadas pelo vício da atriz em drogas. O distanciamento foi classificado por ela como "mortal". Para reverter o quadro, Vera passou por algumas internações até conseguir se libertar da dependência química.