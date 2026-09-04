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Aos 34 anos, Yudi Tamashiro surpreende ao revelar resultado de harmonização e recebe elogio de Michelle Bolsonaro

O apresentador passou por um procedimento estético para repor estruturas do rosto

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 08:11

Yudi Tamashiro
Yudi Tamashiro Crédito: Reprodução/Instagram

O apresentador Yudi Tamashiro chamou atenção nas redes sociais ao exibir o resultado de uma harmonização facial realizada pelo médico Renato Maggio. O procedimento, divulgado pelo próprio especialista na quinta-feira (3), teve como objetivo repor estruturas faciais e melhorar a autoestima do ex-apresentador do Bom Dia & Cia. 

Antes e depois de Yudi Tamashiro após harmonização facial

Yudi Tamashiro passa por harmonização facial; veja o antes e depois por Reprodução/Instagram
Yudi Tamashiro surpreende ao revelar resultado de harmonização e recebe elogio de Michelle Bolsonaro por Reprodução/Instagram
Yudi Tamashiro passa por harmonização facial; veja o antes e depois por Reprodução/Instagram
Yudi Tamashiro e Priscilla Alcântara apresentaram o programa Bom Dia & Cia, no SBT por Reprodução/SBT
Yudi Tamashiro e Mila Braga por Reprodução/Instagram
Yudi Tamashiro por Reprodução/Instagram
Yudi Tamashiro por Reprodução/Instagram
Yudi Tamashiro por Reprodução/Instagram
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Yudi Tamashiro passa por harmonização facial; veja o antes e depois por Reprodução/Instagram

Entre os comentários na publicação que revelou a mudança, destacou-se a mensagem da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que elogiou o resultado obtido pelo artista. "Sutil e o resultado ficou incrível. Parabéns!", escreveu ela. A esposa de Yudi, Mila Braga, também fez questão de elogiar o visual do marido com uma mensagem carinhosa, enquanto outros seguidores se dividiram entre elogios à discrição do procedimento e comparações.

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O procedimento estético acontece em um momento de grandes mudanças na vida pessoal e familiar do apresentador. Em entrevistas recentes, Yudi revelou que planeja se mudar em breve para o Japão com a esposa e o filho, Davi, com o objetivo de proporcionar ao herdeiro a mesma infância vivida por ele em Yokohama, na mesma escola e bairro de sua própria infância.

Apesar dos debates gerados pelo novo visual nas redes, o médico responsável defendeu a técnica utilizada, ressaltando que o foco da harmonização foi garantir um envelhecimento com qualidade e naturalidade.  

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Tags:

Harmonização Michelle Bolsonaro Harmonização Facial Yudi Tamashiro

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