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Aos 35 anos, Fiuk surpreende fãs ao anunciar fim da carreira e marca show de despedida

Cantor confirmou que fará apenas mais uma apresentação ao vivo para se despedir

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 12:06

Fiuk anuncia fim da carreira Crédito: Reprodução/Instagram 

O cantor Fiuk surpreendeu seus seguidores nesta quarta-feira (9) ao comunicar o fim de sua carreira na música. A decisão veio logo após o cancelamento de uma apresentação agendada na cidade paulista de Jundiaí e acontece em meio a um momento de reestruturação pessoal e profissional do artista.

Fiuk se arruma para emprego

Fiuk se arruma para emprego por Reprodução/Instagram
Fiuk se arruma para emprego por Reprodução/Instagram
Fiuk se arruma para emprego por Reprodução/Instagram
Fiuk se arruma para emprego por Reprodução/Instagram
Fiuk se arruma para emprego por Reprodução/Instagram
Fiuk se arruma para emprego por Reprodução/Instagram
Fiuk se arruma para emprego por Reprodução/Instagram
Fiuk se arruma para emprego por Reprodução/Instagram
Fiuk se arruma para emprego por Reprodução/Instagram
Fiuk se arruma para emprego por Reprodução/Instagram
Fiuk se arruma para emprego por Reprodução/Instagram
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Fiuk se arruma para emprego por Reprodução/Instagram
Fiuk se arruma para emprego por Reprodução/Instagram
Fiuk se arruma para emprego por Reprodução/Instagram
Fiuk se arruma para emprego por Reprodução/Instagram
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Fiuk se arruma para emprego por Reprodução/Instagram
Fiuk se arruma para emprego por Reprodução/Instagram
Fiuk se arruma para emprego por Reprodução/Instagram
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Fiuk se arruma para emprego por Reprodução/Instagram

Apesar de ter cancelado grande parte da nova agenda de shows, o músico decidiu manter um compromisso final para se despedir do público. O evento de encerramento está marcado para o dia 18 de setembro em Campinas, interior de São Paulo, onde ele subirá ao palco acompanhado pela banda Fiuk III.

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A relação do artista com a música começou ainda na adolescência, passando por projetos como a banda No Name. Logo em seguida fez parte da banda Hori, grupo marcou o cenário pop rock adolescente entre 2009 e 2010 ao emplacar sucessos na trilha sonora da novela Malhação ID, período em que ele também atuava como protagonista da trama.

Após o encerramento da fase com a banda, o cantor seguiu apostando em trabalhos solo e alguns lançamentos ao longo dos anos. Agora, diante da nova fase, ele agradeceu o apoio dos fãs que o acompanharam desde o início.

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