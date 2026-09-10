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Aos 35 anos, Fiuk surpreende fãs ao anunciar fim da carreira e marca show de despedida

Cantor confirmou que fará apenas mais uma apresentação ao vivo para se despedir

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 12:06

Fiuk anuncia fim da carreira Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Fiuk surpreendeu seus seguidores nesta quarta-feira (9) ao comunicar o fim de sua carreira na música. A decisão veio logo após o cancelamento de uma apresentação agendada na cidade paulista de Jundiaí e acontece em meio a um momento de reestruturação pessoal e profissional do artista.

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Apesar de ter cancelado grande parte da nova agenda de shows, o músico decidiu manter um compromisso final para se despedir do público. O evento de encerramento está marcado para o dia 18 de setembro em Campinas, interior de São Paulo, onde ele subirá ao palco acompanhado pela banda Fiuk III.

A relação do artista com a música começou ainda na adolescência, passando por projetos como a banda No Name. Logo em seguida fez parte da banda Hori, grupo marcou o cenário pop rock adolescente entre 2009 e 2010 ao emplacar sucessos na trilha sonora da novela Malhação ID, período em que ele também atuava como protagonista da trama.