NATUREZA

Aos 35 anos, peixe-boi Astro sobrevive a 34 atropelamentos, tem ferimento de 22 cm causado por hélice e vira alvo de selfies, abraços e até cerveja; agora, ganha proteção da Justiça

Declarado bem de interesse cultural de Sergipe, animal de quase meia tonelada terá habitat protegido e embarcações serão obrigadas a instalar protetores de hélice

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 10:13

Peixe-boi Astro Crédito: FMA/Divulgação

Aos 35 anos, o peixe-boi-marinho Astro acumula uma história de sobrevivência marcada por 34 colisões com embarcações e pelo assédio constante de turistas. Agora, o animal ganhou uma proteção especial da Justiça Federal de Sergipe, que determinou uma série de medidas para reduzir os riscos à sua vida no litoral entre Sergipe e Bahia.

A decisão foi tomada pela 7ª Vara Federal de Sergipe após pedidos do Ministério Público Federal (MPF). Entre as determinações, está a instalação obrigatória de protetores de hélice, conhecidos como gaiolas, nas embarcações que circulam pelas áreas frequentadas por Astro. As informações foram divulgadas pela coluna de Carlos Madeiro no UOL.

Peixe-boi Astro 1 de 10

A fiscalização pela Marinha deverá começar em 1º de outubro. As medidas abrangem o complexo estuarino Piauí-Real-Fundo, a praia do Saco e o estuário do Rio Vaza-Barris, locais definidos a partir dos registros de circulação do animal apresentados pela Fundação Mamíferos Aquáticos (FMA) em nota técnica que embasou a decisão.

"Durante todos esses anos, acompanhamos Astro, conhecemos seus deslocamentos, suas áreas de uso e também os riscos aos quais ele está exposto. Recebemos essa decisão com muita alegria e, sobretudo, com a certeza de que não estamos sozinhos nessa luta em prol da conservação dos peixes-bois. Astro é um símbolo da resiliência", diz Jociery Einhardt Vergara Parente, presidente daFMA.

Astro não é um peixe-boi qualquer. Com quase meia tonelada, ele foi declarado oficialmente bem de interesse cultural de Sergipe e se tornou um dos animais mais conhecidos da região.

34 colisões e ferimento de 22 centímetros

Astro foi resgatado ainda recém-nascido no Ceará, em 1991. Três anos depois, tornou-se o primeiro peixe-boi-marinho da espécie a ser reintroduzido na natureza no Brasil. Desde então, aproximadamente outros 50 animais foram soltos no país, entre eles Lua, que chegou a ser companheira de Astro.

Ao longo das décadas em liberdade, porém, Astro passou a enfrentar um dos principais riscos para os peixes-bois-marinhos: as colisões com embarcações motorizadas.

Foram 34 ocorrências documentadas durante sua vida. Alguns impactos foram tão fortes que chegaram a destruir o rastreador via satélite utilizado para acompanhar os deslocamentos do animal.

O episódio mais grave ocorreu em 1º de fevereiro de 2026, na praia do Saco, em Estância, Sergipe. Uma hélice abriu cinco cortes profundos nas regiões lateral e dorsal do corpo de Astro. O maior ferimento tinha 22 centímetros de extensão e seis centímetros de profundidade.

A lesão atingiu pele, gordura e musculatura e provocou um processo inflamatório grave, com risco de morte por infecção generalizada.

Segundo veterinários da Fundação Mamíferos Aquáticos (FMA), medicar e realizar procedimentos de assepsia em um animal de 468 quilos solto na natureza é uma operação extremamente complexa e de alto custo.

Abraços, selfies e até cerveja

As embarcações não são a única ameaça enfrentada por Astro. Relatórios técnicos apresentados no processo mostram que o animal também sofre com a aproximação excessiva de turistas e banhistas.

Há registros de pessoas tentando abraçá-lo, beijar seu focinho, montar sobre o animal e bater na água para atraí-lo em busca de fotos para as redes sociais.

A situação chega a envolver comportamentos ainda mais inusitados. Segundo os documentos anexados ao processo, populares já ofereceram cerveja, refrigerante e água doce diretamente na boca de Astro.

Especialistas alertam que esse tipo de interação pode fazer com que o peixe-boi perca o medo natural dos seres humanos e passe a procurar áreas próximas a pessoas, docas e embarcações. O comportamento aumenta justamente o risco de novas colisões.

A legislação ambiental brasileira prevê multa de R$ 2.500 para quem importunar cetáceos ou sirênios, grupo ao qual pertencem os peixes-bois. A decisão judicial, porém, aponta que a ausência de fiscalização efetiva dificultava a aplicação prática da norma.

Justiça determina proteção para Astro

Para reduzir os riscos, a Justiça Federal determinou que as Capitanias dos Portos da Bahia e de Sergipe notifiquem os proprietários de embarcações que circulam pelo habitat de Astro.

O tráfego nas áreas determinadas só poderá ocorrer com a instalação de dispositivos capazes de impedir o contato direto das hélices com animais e banhistas. Segundo a decisão, os equipamentos custam entre R$ 300 e R$ 900.

A Capitania dos Portos também deverá apresentar, até 4 de setembro, um plano para fiscalizar o tráfego e o cumprimento dos limites de velocidade náutica, com atenção especial aos fins de semana, feriados e períodos de alta temporada.

Ibama, ICMBio, os governos de Sergipe e Bahia e as prefeituras da região também deverão participar das ações. Até 28 de setembro, os órgãos deverão elaborar um plano integrado de sinalização preventiva em portos e praias, informando sobre a presença de Astro e proibindo expressamente que o animal seja tocado, alimentado ou receba bebidas.

A decisão também prevê a criação de um comitê, sob coordenação do ICMBio, para articular as ações de conservação do peixe-boi e estabelecer um cronograma de trabalho.

Até o momento, os órgãos procurados pelo UOL informaram que ainda não haviam sido oficialmente notificados da decisão.

Para a presidente da Fundação Mamíferos Aquáticos, Jociery Einhardt Vergara Parente, a determinação representa um avanço na proteção da espécie.

"Durante todos esses anos, acompanhamos Astro, conhecemos seus deslocamentos, suas áreas de uso e também os riscos aos quais ele está exposto. Recebemos essa decisão com muita alegria e, sobretudo, com a certeza de que não estamos sozinhos nessa luta em prol da conservação dos peixes-bois. Astro é um símbolo da resiliência", afirmou, segundo o veículo.

Espécie está criticamente ameaçada

A situação de Astro também chama atenção para a vulnerabilidade do peixe-boi-marinho no Nordeste. A população da espécie na região é estimada em apenas cerca de mil animais.

Diante do cenário, o Ministério do Meio Ambiente reclassificou o peixe-boi-marinho como "criticamente em perigo", categoria que representa o nível mais alto de ameaça antes da extinção.