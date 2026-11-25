CASA DOS FAMOSOS

Aos 37 anos, ex-jornalista da Globo mora em sobrado cheio de plantas, piscina, quintal e decoração geek

Mari Palma comprou a parte do ex-marido Phelipe Siani depois do divórcio em 2023

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 07:00

A casa da jornalista Mari Palma Crédito: Reprodução/Instagram

A jornalista Mari Palma mora em um sobrado de 265 metros quadrados cercado por plantas e com piscina em São Paulo ao lado do marido, o humorista Osmar Campbell. A casa foi comprada quando ela ainda era casada com o jornalista Phelipe Siani, mas Mari decidiu pagar pela parte do ex-marido para continuar no imóvel depois da separação em fevereiro de 2023.

A casa da jornalista Mari Palma 1 de 13

A escolha de ficar no endereço veio da vontade de ter um canto reservado para descansar depois do trabalho na televisão. “O meu trabalho me expõe demais e exige que eu veja pessoas o tempo inteiro. Apesar de amar isso, preciso de um lugar em que eu me desconecte para me recarregar“, explicou a apresentadora em entrevista à revista Casa e Jardim.

Por dentro, o sobrado mistura decoração industrial com luzes mais suaves. Em vez de paredes vazias, a apresentadora espalhou objetos pessoais pelos cômodos, como peças montadas de Lego, lembranças de viagens, porta-retratos da família e itens do universo geek (ligado a filmes, séries e jogos).

Mari Palma é pedida em casamento pelo humorista Osmar Campbell 1 de 11

No andar de cima fica a parte íntima da casa, com uma suíte principal ligada ao banheiro e um closet feito sob medida. O imóvel tem ainda um sótão adaptado com mais dois quartos para visitas, além de quintal cheio de árvores com piscina e espaço livre para os bichos de estimação.