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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 07:00
A jornalista Mari Palma mora em um sobrado de 265 metros quadrados cercado por plantas e com piscina em São Paulo ao lado do marido, o humorista Osmar Campbell. A casa foi comprada quando ela ainda era casada com o jornalista Phelipe Siani, mas Mari decidiu pagar pela parte do ex-marido para continuar no imóvel depois da separação em fevereiro de 2023.
A casa da jornalista Mari Palma
A escolha de ficar no endereço veio da vontade de ter um canto reservado para descansar depois do trabalho na televisão. “O meu trabalho me expõe demais e exige que eu veja pessoas o tempo inteiro. Apesar de amar isso, preciso de um lugar em que eu me desconecte para me recarregar“, explicou a apresentadora em entrevista à revista Casa e Jardim.
Por dentro, o sobrado mistura decoração industrial com luzes mais suaves. Em vez de paredes vazias, a apresentadora espalhou objetos pessoais pelos cômodos, como peças montadas de Lego, lembranças de viagens, porta-retratos da família e itens do universo geek (ligado a filmes, séries e jogos).
Mari Palma é pedida em casamento pelo humorista Osmar Campbell
No andar de cima fica a parte íntima da casa, com uma suíte principal ligada ao banheiro e um closet feito sob medida. O imóvel tem ainda um sótão adaptado com mais dois quartos para visitas, além de quintal cheio de árvores com piscina e espaço livre para os bichos de estimação.
Formada pela Faculdade Cásper Líbero, Mari Palma começou como estagiária na Globo em 2008 e ficou conhecida no país inteiro a partir de 2015 ao apresentar o boletim G1 em 1 Minuto com roupas descontraídas. Em 2019, ela saiu da emissora para ajudar a fundar a CNN Brasil, onde apresenta o programa Na Palma da Mari, focado em cultura pop e entrevistas.