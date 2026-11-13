Aos 38 anos, apresentadora da CNN Brasil, Elisa Veeck anuncia primeira gravidez

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 11:17
A apresentadora da CNN Brasil Elisa Veeck, de 38 anos, anunciou nesta quarta-feira (11) que está grávida da primeira filha. A bebê é fruto do relacionamento da jornalista com Gabriel Galípolo, atual presidente do Banco Central.
A jornalista Elisa Veeck está grávida
Elisa contou a novidade aos seguidores nos stories do Instagram. Na publicação, ela mostrou a foto de uma roupa de bebê e comemorou a gestação. "Mais uma aluninha de bateria no mundo", escreveu.
A frase cita as aulas de bateria que a apresentadora do jornal Live CNN faz há pouco mais de um ano, segundo o portal CNN Pop. A jornalista costuma mostrar o dia a dia desses ensaios para os seus mais de 500 mil seguidores no Instagram.
Na imagem publicada no perfil, aparece um macacão de bebê estampado com desenhos de corações e tulipas, roupa que a menina deve usar nos primeiros dias de vida.
Elisa Veeck
Antes de virar jornalista e apresentar telejornais na TV, Elisa Veeck trabalhou como atriz. Em 1997, ela fez parte do elenco da primeira versão brasileira da novela 'Chiquititas', exibida pelo SBT, onde viveu a personagem Fran.
Anos depois de sair da novela infantil, ela se formou em jornalismo e começou a trabalhar em redações até assumir a bancada na CNN Brasil.