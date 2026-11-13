Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aos 38 anos, apresentadora da CNN Brasil, Elisa Veeck anuncia primeira gravidez

Jornalista espera o primeiro filho com Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 11:17

Elisa Veeck  Crédito: Reprodução/Instagram

A apresentadora da CNN Brasil Elisa Veeck, de 38 anos, anunciou nesta quarta-feira (11) que está grávida da primeira filha. A bebê é fruto do relacionamento da jornalista com Gabriel Galípolo, atual presidente do Banco Central.

A jornalista Elisa Veeck está grávida

Stories da jornalista Elisa Veeck dizendo que está grávida  por Reprodução/Instagram
Stories da jornalista Elisa Veeck dizendo que está grávida  por Reprodução/Instagram
A jornalista Elisa Veeck por Reprodução/Instagram
Elisa Veeck e Gabriel Galípolo estão à espera do primeiro filho por Reprodução/Instagram/Linkedin
A jornalista Elisa Veeck por Reprodução/Instagram
A jornalista Elisa Veeck por Reprodução/Instagram
A jornalista Elisa Veeck por Reprodução/Instagram
A jornalista Elisa Veeck por Reprodução/Instagram
1 de 8
Stories da jornalista Elisa Veeck dizendo que está grávida  por Reprodução/Instagram

Elisa contou a novidade aos seguidores nos stories do Instagram. Na publicação, ela mostrou a foto de uma roupa de bebê e comemorou a gestação. "Mais uma aluninha de bateria no mundo", escreveu.

A frase cita as aulas de bateria que a apresentadora do jornal Live CNN faz há pouco mais de um ano, segundo o portal CNN Pop. A jornalista costuma mostrar o dia a dia desses ensaios para os seus mais de 500 mil seguidores no Instagram.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Saiba quem é o pai da filha de Elisa Veeck, apresentadora da CNN Brasil

VÍDEO: Apresentadora da CNN chama Bolsonaro de 'Bozo' ao vivo e choca telespectadores

Jornalista que chamou Bolsonaro de 'Bozo' é ex-Chiquititas e viveu par com Bruno Gagliasso

Âncora cai na gargalhada ao ver bolo de aniversário de papa Leão XIV

Na imagem publicada no perfil, aparece um macacão de bebê estampado com desenhos de corações e tulipas, roupa que a menina deve usar nos primeiros dias de vida.

Elisa Veeck

Elisa Veeck por Reprodução
Elisa Veeck por Reprodução
Elisa Veeck por Reprodução
Elisa Veeck por Reprodução
Jônatas Faro e Elisa Veeck formaram um par romântico em Chiquititas por Reprodução/Redes Sociais
Elisa Veeck interpretou Fran em Chiquititas por Reprodução/Redes Sociais
Elisa Veeck interpretou Fran em Chiquititas por Reprodução/Redes Sociais
Jônatas Faro e Elisa Veeck formaram um par romântico em Chiquititas por Reprodução/Redes Sociais
Elisa Veeck por Reprodução/Redes Sociais
Elisa Veeck interpretou Fran em Chiquititas por Reprodução/Redes Sociais
Elisa Veeck em cena de Chiquititas por Reprodução/Redes Sociais
Elisa Veeck, Bruno Gagliasso e Yuri Xavier nos bastidores de Chiquititas por Reprodução/Redes Sociais
Bruno Gagliasso e Elisa Veeck em cena de Chiquititas por Reprodução/Redes Sociais
Elisa Veeck interpretou Fran em Chiquititas por Reprodução/Redes Sociais
Elisa Veeck interpretou Fran em Chiquititas por Reprodução/Redes Sociais
Elisa Veeck por Reprodução/Redes Sociais
Elisa Veeck por Reprodução
1 de 17
Elisa Veeck por Reprodução

Antes de virar jornalista e apresentar telejornais na TV, Elisa Veeck trabalhou como atriz. Em 1997, ela fez parte do elenco da primeira versão brasileira da novela 'Chiquititas', exibida pelo SBT, onde viveu a personagem Fran.

Anos depois de sair da novela infantil, ela se formou em jornalismo e começou a trabalhar em redações até assumir a bancada na CNN Brasil.

Leia mais

Imagem - Daniela Mercury faz história como a primeira artista de axé homenageada pelo Grammy Latino

Daniela Mercury faz história como a primeira artista de axé homenageada pelo Grammy Latino

Imagem - Especial de Ney Matogrosso na TV Globo terá duas participações especiais; veja quem

Especial de Ney Matogrosso na TV Globo terá duas participações especiais; veja quem

Imagem - Após fazer voto de pobreza, Alfalfa de 'Os Batutinhas' pede dinheiro para 6º filho e gera polêmica

Após fazer voto de pobreza, Alfalfa de 'Os Batutinhas' pede dinheiro para 6º filho e gera polêmica

Tags:

Jornalista Cnn Grávida Gravidez Elisa Veeck

Mais recentes

Imagem - Claudette Soares morre aos 91 anos, na véspera do lançamento de álbum de músicas inéditas

Claudette Soares morre aos 91 anos, na véspera do lançamento de álbum de músicas inéditas
Imagem - Saiba quem é o pai da filha de Elisa Veeck, apresentadora da CNN Brasil

Saiba quem é o pai da filha de Elisa Veeck, apresentadora da CNN Brasil
Imagem - Ator diz sentir saudade do regime militar, explica motivo e afirma: 'Éramos censurados'

Ator diz sentir saudade do regime militar, explica motivo e afirma: 'Éramos censurados'