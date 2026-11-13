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Aos 38 anos, apresentadora da CNN Brasil, Elisa Veeck anuncia primeira gravidez

Jornalista espera o primeiro filho com Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 11:17

Elisa Veeck Crédito: Reprodução/Instagram

A apresentadora da CNN Brasil Elisa Veeck, de 38 anos, anunciou nesta quarta-feira (11) que está grávida da primeira filha. A bebê é fruto do relacionamento da jornalista com Gabriel Galípolo, atual presidente do Banco Central.

A jornalista Elisa Veeck está grávida 1 de 8

Elisa contou a novidade aos seguidores nos stories do Instagram. Na publicação, ela mostrou a foto de uma roupa de bebê e comemorou a gestação. "Mais uma aluninha de bateria no mundo", escreveu.

A frase cita as aulas de bateria que a apresentadora do jornal Live CNN faz há pouco mais de um ano, segundo o portal CNN Pop. A jornalista costuma mostrar o dia a dia desses ensaios para os seus mais de 500 mil seguidores no Instagram.

Na imagem publicada no perfil, aparece um macacão de bebê estampado com desenhos de corações e tulipas, roupa que a menina deve usar nos primeiros dias de vida.

Elisa Veeck 1 de 17

Antes de virar jornalista e apresentar telejornais na TV, Elisa Veeck trabalhou como atriz. Em 1997, ela fez parte do elenco da primeira versão brasileira da novela 'Chiquititas', exibida pelo SBT, onde viveu a personagem Fran.