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Aos 39 anos, cantor famoso nos anos 2000 hoje dá aulas de violão para se sustentar

Cantor ainda se apresenta pelo Brasil em eventos voltados à nostalgia

Alô Alô Bahia

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 18:29

Aos 39 anos, cantor famoso nos anos 2000 hoje dá aulas de violão para se sustentar Crédito: Reprodução

Felipe Dylon chegou aos 39 anos mantendo uma rotina ligada à música e às apresentações que resgatam os sucessos dos anos 2000. Conhecido por “Musa do Verão”, o cantor ganhou projeção nacional ainda no início da década e se tornou um dos principais ídolos adolescentes daquele período ao unir surf music, pop e um estilo que marcou a época.

O sucesso começou em 2003, quando “Musa do Verão” ganhou espaço nas rádios brasileiras. Na sequência, Dylon lançou outras músicas conhecidas, entre elas “Deixa Disso”, e também passou a atuar. Na televisão, participou da série “A Diarista”, da TV Globo, e no cinema esteve no elenco de “A Guerra dos Rocha”.

Felipe Dylon 1 de 5

Mais de duas décadas depois, o cantor continua se apresentando pelo Brasil, especialmente em eventos voltados à nostalgia dos anos 2000. Ao mesmo tempo, mantém o trabalho autoral e lançou recentemente o EP “Só Alegria”, com cinco faixas. Nas redes sociais, Dylon divulga os shows, novidades profissionais e momentos da rotina. Seu perfil oficial no Instagram reúne cerca de 150 mil seguidores.

A música também está presente em outra atividade profissional do artista. Felipe dá aulas de violão e guitarra na escola de artes de sua mãe, no Rio de Janeiro. A abertura da escola foi anunciada por ele em abril do ano passado: “É com muito carinho que comunicamos a todos, que inauguramos nossa Escola de Música. Aqui em Ipanema ao lado do metrô“.

Cartas e presentes continuam guardados

As lembranças do período de maior popularidade também permanecem com Felipe. Durante o auge de “Musa do Verão”, o cantor recebeu centenas de cartas e presentes de admiradoras. Entre os itens que guarda está uma carta gigante feita por uma fã, que chegou a ocupar todo o chão e foi mostrada por ele recentemente nos Stories do Instagram.