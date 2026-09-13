Aos 39 anos, cantor famoso nos anos 2000 hoje dá aulas de violão para se sustentar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alô Alô Bahia
Publicado em 13 de setembro de 2026 às 18:29
Felipe Dylon chegou aos 39 anos mantendo uma rotina ligada à música e às apresentações que resgatam os sucessos dos anos 2000. Conhecido por “Musa do Verão”, o cantor ganhou projeção nacional ainda no início da década e se tornou um dos principais ídolos adolescentes daquele período ao unir surf music, pop e um estilo que marcou a época.
O sucesso começou em 2003, quando “Musa do Verão” ganhou espaço nas rádios brasileiras. Na sequência, Dylon lançou outras músicas conhecidas, entre elas “Deixa Disso”, e também passou a atuar. Na televisão, participou da série “A Diarista”, da TV Globo, e no cinema esteve no elenco de “A Guerra dos Rocha”.
Felipe Dylon
Mais de duas décadas depois, o cantor continua se apresentando pelo Brasil, especialmente em eventos voltados à nostalgia dos anos 2000. Ao mesmo tempo, mantém o trabalho autoral e lançou recentemente o EP “Só Alegria”, com cinco faixas. Nas redes sociais, Dylon divulga os shows, novidades profissionais e momentos da rotina. Seu perfil oficial no Instagram reúne cerca de 150 mil seguidores.
A música também está presente em outra atividade profissional do artista. Felipe dá aulas de violão e guitarra na escola de artes de sua mãe, no Rio de Janeiro. A abertura da escola foi anunciada por ele em abril do ano passado: “É com muito carinho que comunicamos a todos, que inauguramos nossa Escola de Música. Aqui em Ipanema ao lado do metrô“.
As lembranças do período de maior popularidade também permanecem com Felipe. Durante o auge de “Musa do Verão”, o cantor recebeu centenas de cartas e presentes de admiradoras. Entre os itens que guarda está uma carta gigante feita por uma fã, que chegou a ocupar todo o chão e foi mostrada por ele recentemente nos Stories do Instagram.
O contato com o público também continua durante os shows atuais. Dylon segue participando de eventos dedicados aos sucessos dos anos 2000, principalmente no Rio de Janeiro, cidade onde mora. Mesmo depois de mais de 20 anos do lançamento de “Musa do Verão”, o cantor permanece ligado ao período que marcou sua carreira e aos fãs que acompanham sua trajetória desde o início.