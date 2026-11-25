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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 07:31
A ex-atriz mirim Carolina Pavanelli, de 39 anos, comemorou no Instagram a marca de seis anos sem fumar. Conhecida por viver a pequena Laleska na novela 'Sonho Meu' (1993), da TV Globo, ela contou que abandonou o cigarro em 2 de novembro de 2020, depois de manter o hábito por dez anos.
A ex-atriz mirim Carolina Pavanelli, da novela 'Sonho Meu'
A mudança aconteceu durante a pandemia, logo após testar positivo para Covid-19. Sozinha em casa na quarentena, ela resolveu cortar o cigarro de vez. "É curioso como algumas das decisões mais importantes que tomamos surgem em circunstâncias absolutamente improváveis", escreveu Carolina.
Largar o vício exigiu esforço para driblar a falta da nicotina no corpo. Segundo ela, o começo trouxe irritação e pensamentos insistentes para fumar só mais uma vez. "O cérebro humano é um excelente advogado de péssimas ideias", brincou a ex-artista ao lembrar das tentações.
Com o tempo, a vontade passou. Hoje, Carolina aponta a saúde em dia e o dinheiro economizado como os maiores ganhos dessa escolha. "Depois de seis anos, acho que já posso dizer que meu relacionamento com o cigarro acabou definitivamente. Sem recaídas, sem saudade e sem aquela história de 'vamos continuar amigos'", afirmou no texto publicado.
Carolina ficou famosa aos seis anos de idade, quando dividia cenas importantes de 'Sonho Meu' com a atriz Patrícia França. Seu último papel na televisão foi há 27 anos, na novela 'Meu Bem Querer', exibida pela Globo entre 1998 e 1999.
Fora da TV, ela trocou os estúdios pela educação e hoje trabalha como professora e orientadora pedagógica. No fim do relato, deixou um recado para quem tenta largar o cigarro: "Pode ser difícil, pode exigir ajuda, pode levar algumas tentativas. Mas existe uma vida inteira do outro lado desse hábito."