LEMBRA DELA?

Aos 39 anos, ex-atriz mirim de 'Sonho Meu' vence vício de 10 anos e revela nova profissão

Carolina Pavanelli largou o vício após pegar Covid-19 no isolamento de 2020

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 07:31

A ex-atriz mirim Carolina Pavanelli, da novela 'Sonho Meu', de 1993 Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A ex-atriz mirim Carolina Pavanelli, de 39 anos, comemorou no Instagram a marca de seis anos sem fumar. Conhecida por viver a pequena Laleska na novela 'Sonho Meu' (1993), da TV Globo, ela contou que abandonou o cigarro em 2 de novembro de 2020, depois de manter o hábito por dez anos.

A ex-atriz mirim Carolina Pavanelli, da novela 'Sonho Meu' 1 de 8

A mudança aconteceu durante a pandemia, logo após testar positivo para Covid-19. Sozinha em casa na quarentena, ela resolveu cortar o cigarro de vez. "É curioso como algumas das decisões mais importantes que tomamos surgem em circunstâncias absolutamente improváveis", escreveu Carolina.

Largar o vício exigiu esforço para driblar a falta da nicotina no corpo. Segundo ela, o começo trouxe irritação e pensamentos insistentes para fumar só mais uma vez. "O cérebro humano é um excelente advogado de péssimas ideias", brincou a ex-artista ao lembrar das tentações.

Com o tempo, a vontade passou. Hoje, Carolina aponta a saúde em dia e o dinheiro economizado como os maiores ganhos dessa escolha. "Depois de seis anos, acho que já posso dizer que meu relacionamento com o cigarro acabou definitivamente. Sem recaídas, sem saudade e sem aquela história de 'vamos continuar amigos'", afirmou no texto publicado.

Carolina ficou famosa aos seis anos de idade, quando dividia cenas importantes de 'Sonho Meu' com a atriz Patrícia França. Seu último papel na televisão foi há 27 anos, na novela 'Meu Bem Querer', exibida pela Globo entre 1998 e 1999.