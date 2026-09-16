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Aos 41 anos, Bruna Surfistinha relembra passado na prostituição: 'Me sentia suja'

Escritora revelou o impacto emocional da época em que chegava a atender dezenas de homens por dia

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 09:33

Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha Crédito: Reprodução/Instagram

Raquel Pacheco, conhecida como Bruna Surfistinha, abriu o coração sobre os traumas do período em que trabalhou como garota de programa. Aos 41 anos, a escritora participou do programa Sensacional, na RedeTV!, e detalhou a dura rotina que vivia antes do sucesso de sua história.

Bruna Surfistinha

Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha por Reprodução/Instagram
Bruna Surfistinha por Reprodução
Bruna Surfistinha por Reprodução
Bruna Surfistinha por Reprodução
Bruna Surfistinha por Reprodução
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Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha por Reprodução/Instagram
Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha por Reprodução/Instagram
Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha por Reprodução/Instagram
Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha por Reprodução/Instagram
Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha por Reprodução/Instagram
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Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha por Reprodução/Instagram

Durante a conversa com a apresentadora Daniela Albuquerque, Raquel relembrou o sofrimento físico e psicológico que enfrentava diariamente. Ela confessou que a experiência deixou marcas profundas em sua autoestima e em suas memórias daquele período.

A escritora desabafou sobre a sensação de impureza que sentia após os atendimentos. Ela contou que passava horas embaixo do chuveiro chorando e tentando se esfregar com esponjas, pois sentia que o odor do ambiente e dos clientes parecia nunca sair de seu corpo.

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Além do sofrimento emocional, a vida financeira estava longe de refletir o glamour que muitos imaginavam. Raquel revelou que cobrava apenas R$ 20 por programa, valor que ainda precisava ser dividido pela metade com o dono do estabelecimento.

Filme 'Bruna Surfistinha'

Deborah Secco no filme 'Bruna Surfistinha' por Reprodução
"Bruna Surfistinha 2" é anunciado por Divulgação/Nico Rocha
Deborah Secco no filme 'Bruna Surfistinha' por Reprodução
Deborah Secco no filme 'Bruna Surfistinha' por Reprodução
Deborah Secco no filme 'Bruna Surfistinha' por Reprodução
Deborah Secco no filme 'Bruna Surfistinha' por Reprodução
Deborah Secco no filme 'Bruna Surfistinha' por Reprodução
Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha por Reprodução/Instagram
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Deborah Secco no filme 'Bruna Surfistinha' por Reprodução

Fazendo as contas, a empresária explicou que, mesmo quando chegava à fazer 50 programas em um único dia, o lucro final era de apenas R$ 500. Para ela, receber essa quantia em troca de relações sexuais com dezenas de homens demonstra o quanto a atividade era exaustiva e desvalorizada.

Nascida em Sorocaba, no interior paulista, Raquel saiu de casa aos 17 anos e ganhou fama nacional em 2005 ao relatar sua rotina em um blog. O diário virtual virou o livro best-seller 'O Doce Veneno do Escorpião' e, mais tarde, o filme estrelado por Deborah Secco. Longe da prostituição há quase vinte anos, ela participou recentemente da produção de 'Bruna Surfistinha 2', continuação do longa prevista para chegar aos cinemas em 2027.

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Tags:

Filme Bruna Surfistinha Escritora Prostituição Raquel Pacheco

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