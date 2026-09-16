DESABAFO

Aos 41 anos, Bruna Surfistinha relembra passado na prostituição: 'Me sentia suja'

Escritora revelou o impacto emocional da época em que chegava a atender dezenas de homens por dia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 09:33

Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha Crédito: Reprodução/Instagram

Raquel Pacheco, conhecida como Bruna Surfistinha, abriu o coração sobre os traumas do período em que trabalhou como garota de programa. Aos 41 anos, a escritora participou do programa Sensacional, na RedeTV!, e detalhou a dura rotina que vivia antes do sucesso de sua história.

Bruna Surfistinha 1 de 17

Durante a conversa com a apresentadora Daniela Albuquerque, Raquel relembrou o sofrimento físico e psicológico que enfrentava diariamente. Ela confessou que a experiência deixou marcas profundas em sua autoestima e em suas memórias daquele período.

A escritora desabafou sobre a sensação de impureza que sentia após os atendimentos. Ela contou que passava horas embaixo do chuveiro chorando e tentando se esfregar com esponjas, pois sentia que o odor do ambiente e dos clientes parecia nunca sair de seu corpo.

Além do sofrimento emocional, a vida financeira estava longe de refletir o glamour que muitos imaginavam. Raquel revelou que cobrava apenas R$ 20 por programa, valor que ainda precisava ser dividido pela metade com o dono do estabelecimento.

Filme 'Bruna Surfistinha' 1 de 8

Fazendo as contas, a empresária explicou que, mesmo quando chegava à fazer 50 programas em um único dia, o lucro final era de apenas R$ 500. Para ela, receber essa quantia em troca de relações sexuais com dezenas de homens demonstra o quanto a atividade era exaustiva e desvalorizada.