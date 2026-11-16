Aos 41 anos, ex-jogador cuida de duas fazendas na cidade onde cresceu e hoje planta soja e cria vacas leiteiras

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 09:21
O ex-jogador de futebol Wagner Santos, de 41 anos, trocou a rotina dos estádios pela vida no campo depois de encerrar a carreira em 2023. Com passagens por clubes como Cruzeiro, Fluminense, América-MG e Vila Nova, o ex-atleta hoje cuida de duas fazendas em Morada Nova de Minas, cidade no interior de Minas Gerais.
O ex-jogador de futebol Wagner Santos planta soja e cria vacas
A mudança de trabalho é uma volta para casa. Em entrevista ao programa Esporte Espetacular, da TV Globo, ele contou que foi criado em sítios da família nessa mesma região mineira, onde aprendeu a jogar bola com os tios antes de virar profissional.
Uma das fazendas de Wagner tem 70 hectares, equivalente a cerca de 70 campos de futebol, e serve para a criação de gado. No lugar, ele cuida de 45 vacas que garantem uma produção de 500 litros de leite todos os dias.
O ex-jogador Wagner Santos e família
A segunda propriedade é ainda maior e fica reservada para o plantio de grãos. O ex-jogador já plantou 69 hectares só de soja no terreno e pretende aumentar a plantação nos próximos meses.
Mesmo ocupado com o dia a dia na roça, Wagner não largou o futebol de vez. Ele apresenta o canal Jogador Raiz na internet e trabalha como comentarista esportivo no programa O Tempo Sports.