LEMBRA DELE?

Aos 41 anos, ex-jogador cuida de duas fazendas na cidade onde cresceu e hoje planta soja e cria vacas leiteiras

Com passagens por Cruzeiro e Fluminense, Wagner Santos encerrou a carreira nos gramados em 2023

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 09:21

O ex-jogador de futebol Wagner Santos planta soja e cria vacas em duas fazendas de MG Crédito: Reprodução/Globo (Imagem melhorada com IA)

O ex-jogador de futebol Wagner Santos, de 41 anos, trocou a rotina dos estádios pela vida no campo depois de encerrar a carreira em 2023. Com passagens por clubes como Cruzeiro, Fluminense, América-MG e Vila Nova, o ex-atleta hoje cuida de duas fazendas em Morada Nova de Minas, cidade no interior de Minas Gerais.

O ex-jogador de futebol Wagner Santos planta soja e cria vacas 1 de 12

A mudança de trabalho é uma volta para casa. Em entrevista ao programa Esporte Espetacular, da TV Globo, ele contou que foi criado em sítios da família nessa mesma região mineira, onde aprendeu a jogar bola com os tios antes de virar profissional.

Uma das fazendas de Wagner tem 70 hectares, equivalente a cerca de 70 campos de futebol, e serve para a criação de gado. No lugar, ele cuida de 45 vacas que garantem uma produção de 500 litros de leite todos os dias.

O ex-jogador Wagner Santos e família 1 de 6

A segunda propriedade é ainda maior e fica reservada para o plantio de grãos. O ex-jogador já plantou 69 hectares só de soja no terreno e pretende aumentar a plantação nos próximos meses.