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Aos 42 anos, ex-BBB Ana Carolina surpreende ao eliminar 33 kg; veja antes e depois

Ex-participante do reality abriu o jogo sobre sua batalha contra a balança

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 14:00

Ana Carolina Madeira Crédito: Reprodução/Instagram

Ana Carolina Madeira, ex participante do BBB 9, deixou os seguidores impressionados ao mostrar sua transformação visual e física. A ex-sister, de 42 anos, eliminou cerca de 33 kg ao longo dos último anos e usou as redes sociais para mostrar o antes e depois.

Antes e depois de Ana Carolina Madeira, ex-participante do BBB 9 1 de 18

Diferente do que muitos pensam, o foco de Ana Carolina não era estético, mas sim da recuperação da qualidade de vida. Há quase uma década, ela chegou aos 90 kg após enfrentar sérios problemas de saúde, incluindo o diagnóstico de Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) e um tumor no endométrio, condições que afetaram diretamente seu metabolismo.

Com 1,70 m, o tratamento adequado e uma mudança em seu estilo de vida fizeram os ponteiros da balança caírem de 90 kg para 57 kg. A mudança dividiu opiniões entre os seguidores, alguns celebraram a nova fase, já outros, questionaram se a mudança estava relacionada com a pressão estética, embora a advogada tenha reforçado que o processo foi inteiramente focado em seu bem-estar.