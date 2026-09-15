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Aos 42 anos, ex-BBB Ana Carolina surpreende ao eliminar 33 kg; veja antes e depois

Ex-participante do reality abriu o jogo sobre sua batalha contra a balança

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 14:00

Ana Carolina Madeira
Ana Carolina Madeira Crédito: Reprodução/Instagram

Ana Carolina Madeira, ex participante do BBB 9, deixou os seguidores impressionados ao mostrar sua transformação visual e física. A ex-sister, de 42 anos, eliminou cerca de 33 kg ao longo dos último anos e usou as redes sociais para mostrar o antes e depois.

Antes e depois de Ana Carolina Madeira, ex-participante do BBB 9

Ana Carolina Madeira, ex-participante do BBB 9, mostra antes e depois por Reprodução/Instagram
Ana Carolina Madeira, ex-participante do BBB 9 por Reprodução/Instagram
Ana Carolina Madeira por Divulgação/ TV Globo
Ana Carolina Madeira na eliminação do BBB 9 por Divulgação/ TV Globo
Ana Carolina Madeira foi amiga de Naná no BBB 9 por Divulgação/ TV Globo
Ana Carolina Madeira, ex-participante do BBB 9 por Reprodução/Instagram
Ana Carolina Madeira, ex-participante do BBB 9 por Reprodução/Instagram
Ana Carolina Madeira, ex-participante do BBB 9 por Reprodução/Instagram
Ana Carolina Madeira, ex-participante do BBB 9 por Reprodução/Instagram
Ana Carolina Madeira, ex-participante do BBB 9 por Reprodução/Instagram
Ana Carolina Madeira, ex-participante do BBB 9 por Reprodução/Instagram
Ana Carolina Madeira, ex-participante do BBB 9 por Reprodução/Instagram
Ana Carolina Madeira, ex-participante do BBB 9 por Reprodução/Instagram
Ana Carolina Madeira, ex-participante do BBB 9 por Reprodução/Instagram
Ana Carolina Madeira, ex-participante do BBB 9 por Reprodução/Instagram
Ana Carolina Madeira, ex-participante do BBB 9 por Reprodução/Instagram
Ana Carolina Madeira, ex-participante do BBB 9 por Reprodução/Instagram
Ana Carolina Madeira por Reprodução/Instagram
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Ana Carolina Madeira, ex-participante do BBB 9, mostra antes e depois por Reprodução/Instagram

Diferente do que muitos pensam, o foco de Ana Carolina não era estético, mas sim da recuperação da qualidade de vida. Há quase uma década, ela chegou aos 90 kg após enfrentar sérios problemas de saúde, incluindo o diagnóstico de Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) e um tumor no endométrio, condições que afetaram diretamente seu metabolismo. 

Com 1,70 m, o tratamento adequado e uma mudança em seu estilo de vida fizeram os ponteiros da balança caírem de 90 kg para 57 kg. A mudança dividiu opiniões entre os seguidores, alguns celebraram a nova fase, já outros, questionaram se a mudança estava relacionada com a pressão estética, embora a advogada tenha reforçado que o processo foi inteiramente focado em seu bem-estar.

Hoje, afastada da televisão, a ex-sister construiu uma carreira de sucesso no mercado imobiliário de luxo e aproveita para inspirar outras mulheres através das redes sociais.  

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