Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aos 42 anos, ex-malhação surpreende seguidores ao comparar foto atual com época da novela

Joana Balaguer compartilhou registro de 21 anos atrás e refletiu sobre a passagem do tempo

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 21:23

Joana Balaguer
Joana Balaguer interpretou Jaque em "Malhação" Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Joana Balaguer, conhecida por interpretar a antagonista Jaque em “Malhação" (2005), surpreendeu os seguidores ao publicar uma foto atual e outra da época em que integrou o folhetim juvenil da TV Globo. As imagens têm um intervalo de 21 anos.

Segundo Joana, a publicação foi motivada pelo comentário de uma amiga que apontou semelhança com a personagem após tirar uma foto da atriz: “Jo, você está a cara de Jaque”.

"Foi estranho olhar. Porque, de repente, parece que foi ontem. Eu olho para aquela menina e consigo voltar para aquele momento quase instantaneamente. Para a Malhação, para aquela fase da minha vida, para quem eu era naquele momento. Só que, entre uma foto e outra, aconteceu tanta coisa...", relatou Joana na legenda.

Joana Balaguer

Joana Balaguer em 2005 e atualmente por Reprodução/Salvador Scofano e Reprodução/Instagram
Joana Balaguer com Thiago Rodrigues na época de 'Malhação' e atualmente por Reprodução/TV Globo e Reprodução/Instagram
Marco Antônio Gimenez e Joana Balaguer por Reprodução/Instagram
Marco Antônio Gimenez e Joana Balaguer em Malhação por Reprodução/Globo
Joana Balaguer por Reprodução/Instagram
Joana Balaguer por Reprodução/Instagram
Joana Balaguer por Reprodução/Instagram
Joana Balaguer por Reprodução/Instagram
Joana Balaguer por Reprodução/Instagram
Joana Balaguer por Reprodução/Instagram
Joana Balaguer por Reprodução/Instagram
Joana Balaguer por Reprodução/Instagram
Joana Balaguer por Reprodução/Instagram
Joana Balaguer por Reprodução/Instagram
Joana Balaguer por Reprodução/Instagram
Joana Balaguer por Reprodução/Instagram
Joana Balaguer por Reprodução/Instagram
Joana Balaguer por Reprodução/Instagram
Joana Balaguer por Reprodução/Instagram
Joana Balaguer remove tatuagem por Reprodução/Instagram
Joana Balaguer por Reprodução/Instagram
Joana Balaguer por Reprodução/Instagram
Joana Balaguer por Reprodução/Instagram
Joana Balaguer por Reprodução/Instagram
Joana Balaguer por Reprodução/Instagram
Joana Balaguer por Reprodução/Instagram
Joana Balaguer por Reprodução/Instagram
Joana Balaguer por Reprodução/Instagram
Joana Balaguer por Reprodução/Instagram
1 de 29
Joana Balaguer em 2005 e atualmente por Reprodução/Salvador Scofano e Reprodução/Instagram

A atriz também refletiu sobre a passagem do tempo e destacou que os 21 anos entre os registros escondem uma trajetória extensa de mudanças, tanto pessoais quanto profissionais.

"Sonhos que mudaram, outros que nasceram pelo caminho. Alegrias enormes e algumas das dores mais profundas da vida. Talvez por isso essa montagem tenha mexido tanto comigo. Por fora, minha amiga enxergou a Jaque. Eu olhei e enxerguei tudo o que aconteceu até chegar à Joana de hoje. E ainda assim… parece que foi ontem", pontuou.

Nos comentários, o público concordou com a comparação feita pela amiga de Joana, elogiou a aparência da artista e pediu seu retorno à televisão.

"Continua linda, os anos pararam pra você, Joana", destacou um usuário. "E você conseguiu ficar ainda mais bonita em 21 anos", elogiou outro. "Perfeita, mudou nada", disse mais um.

Após atuar nas temporadas de 2005 e 2006 de "Malhação", Joana Balaguer morou em Portugal por alguns anos e, posteriormente, retornou ao Brasil com a família.

Ela é casada com o empresário Paulo Miguel Palha de Souza e tem dois filhos, Martin e Gaia. Atualmente, reside em São José dos Campos, em São Paulo, e atua como influenciadora digital.

Veja as fotos de comparação abaixo: 

Leia mais

Imagem - Outback lança menu inspirado na cultura coreana com sorteio de viagens e prêmios da Sephora

Outback lança menu inspirado na cultura coreana com sorteio de viagens e prêmios da Sephora

Imagem - Vaticano lançará livro com diários pessoais de Papa Francisco em novembro

Vaticano lançará livro com diários pessoais de Papa Francisco em novembro

Imagem - Disney libera Percy Jackson, A Era do Gelo e outras produções para o catálogo da Netflix

Disney libera Percy Jackson, A Era do Gelo e outras produções para o catálogo da Netflix

Tags:

Ex-malhação Joana Balaguer

Mais recentes

Imagem - O que motivou o fim do namoro de Thais Carla? Influenciadora recebeu mensagens sobre o ex

O que motivou o fim do namoro de Thais Carla? Influenciadora recebeu mensagens sobre o ex
Imagem - Quanto ganham César Tralli e Renata Lo Prete na Globo? Veja estimativas

Quanto ganham César Tralli e Renata Lo Prete na Globo? Veja estimativas
Imagem - Fãs querem batizar aeroporto de Guarulhos com nome de Lito Sousa após morte do influenciador

Fãs querem batizar aeroporto de Guarulhos com nome de Lito Sousa após morte do influenciador