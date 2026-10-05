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Aos 42 anos, ex-malhação surpreende seguidores ao comparar foto atual com época da novela

Joana Balaguer compartilhou registro de 21 anos atrás e refletiu sobre a passagem do tempo

Kamila Macedo

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 21:23

Joana Balaguer interpretou Jaque em "Malhação" Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Joana Balaguer, conhecida por interpretar a antagonista Jaque em “Malhação" (2005), surpreendeu os seguidores ao publicar uma foto atual e outra da época em que integrou o folhetim juvenil da TV Globo. As imagens têm um intervalo de 21 anos.

Segundo Joana, a publicação foi motivada pelo comentário de uma amiga que apontou semelhança com a personagem após tirar uma foto da atriz: “Jo, você está a cara de Jaque”.

"Foi estranho olhar. Porque, de repente, parece que foi ontem. Eu olho para aquela menina e consigo voltar para aquele momento quase instantaneamente. Para a Malhação, para aquela fase da minha vida, para quem eu era naquele momento. Só que, entre uma foto e outra, aconteceu tanta coisa...", relatou Joana na legenda.

Joana Balaguer 1 de 29

A atriz também refletiu sobre a passagem do tempo e destacou que os 21 anos entre os registros escondem uma trajetória extensa de mudanças, tanto pessoais quanto profissionais.

"Sonhos que mudaram, outros que nasceram pelo caminho. Alegrias enormes e algumas das dores mais profundas da vida. Talvez por isso essa montagem tenha mexido tanto comigo. Por fora, minha amiga enxergou a Jaque. Eu olhei e enxerguei tudo o que aconteceu até chegar à Joana de hoje. E ainda assim… parece que foi ontem", pontuou.

Nos comentários, o público concordou com a comparação feita pela amiga de Joana, elogiou a aparência da artista e pediu seu retorno à televisão.

"Continua linda, os anos pararam pra você, Joana", destacou um usuário. "E você conseguiu ficar ainda mais bonita em 21 anos", elogiou outro. "Perfeita, mudou nada", disse mais um.

Após atuar nas temporadas de 2005 e 2006 de "Malhação", Joana Balaguer morou em Portugal por alguns anos e, posteriormente, retornou ao Brasil com a família.

Ela é casada com o empresário Paulo Miguel Palha de Souza e tem dois filhos, Martin e Gaia. Atualmente, reside em São José dos Campos, em São Paulo, e atua como influenciadora digital.