CURIOSIDADES

Aos 43 anos, brasileira deixa três filhos no Brasil, recomeça a vida fazendo faxina nos EUA e cria empresa que hoje fatura R$ 14 milhões

Núbia Gonçalves chegou a Nova York com US$ 700 emprestados e um dicionário; hoje comanda um negócio com 25 funcionários e 13 carros rosa



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 22:02

Montagem reúne Núbia diante dos carros rosa da empresa e uma profissional durante um serviço de limpeza Crédito: (Foto: Reprodução)

Em julho de 2007, Núbia Gonçalves desembarcou em Nova York com uma mala, US$ 700 emprestados pelo irmão e um pequeno dicionário comprado em Guarulhos. Ela não falava inglês e havia deixado em Goiás os três filhos, então com 5, 3 e quase 2 anos, sob os cuidados do pai.

Em Albany, a primeira oportunidade apareceu na limpeza de supermercados. Os turnos começavam à tarde ou à noite e avançavam até a manhã seguinte. Durante o dia, Núbia ainda acompanhava outras trabalhadoras em faxinas residenciais, numa rotina que ocupava os sete dias da semana.

Brasileira nos EUA 1 de 4

Quase duas décadas depois, a brasileira está à frente da Pink Cleaning Company. Em entrevista ao g1, ela afirmou que o negócio reúne 25 funcionários, 13 carros rosa, cerca de 1.200 clientes e faturou US$ 2,7 milhões em um ano, pouco mais de R$ 14 milhões na cotação usada pela reportagem.

Trabalho desde menina

Nascida no distrito de Auriverde, conhecido como Gominho, em Crixás, no norte de Goiás, Núbia começou a trabalhar aos 11 anos em uma casa de família. Aos 14, mudou-se para Goiânia e passou a vender livros, experiência que mais tarde aproveitaria para apresentar os próprios serviços aos clientes.

Poucos anos depois, ela voltou ao interior e tornou-se professora infantil em Rubiataba. Foi ali que se casou e teve uma menina e dois meninos. No fim de 2006, ainda insatisfeita com os rumos profissionais, decidiu tentar a vida nos Estados Unidos, onde um dos irmãos já morava.

Partida dividiu a família

Antes de embarcar, Núbia juntou o que sobrava do salário para pagar o passaporte. A mãe contraiu um empréstimo bancário para ajudá-la com a passagem, enquanto o irmão lhe emprestou os US$ 700 levados na viagem.

A escolha provocou críticas porque as crianças permaneceriam no Brasil. A separação foi particularmente difícil para a filha mais velha, que acompanhava a mãe até a faculdade e estudava na escola onde ela trabalhava. Ainda assim, Núbia manteve a decisão e partiu em julho de 2007.

Noites em supermercados

Uma indicação de um conhecido do irmão abriu as portas para a limpeza noturna de supermercados. Paralelamente, novas colegas passaram a levá-la às casas de moradores de Albany, onde o pagamento pelos serviços era dividido entre as trabalhadoras.

O acúmulo de turnos tornou a direção perigosa. Núbia contou que chegou a cochilar ao volante quando parava no sinal e percebeu que não conseguiria manter as duas jornadas. A partir daí, abandonou os supermercados e concentrou o trabalho nas residências.

Para conquistar uma clientela própria, começou a distribuir cartões de contato pelas casas. O aprendizado adquirido como vendedora de livros reapareceu nessa etapa: além de limpar, ela precisava explicar o serviço, negociar valores e convencer cada família a chamá-la novamente.

Faxina virou negócio

Com a demanda em crescimento, Núbia passou a estudar administração, vendas e as expectativas dos clientes. A atividade ganhou equipe, frota e uma identidade visual marcada pelo rosa, sua cor preferida.

O site oficial da Pink Cleaning Services apresenta Núbia como fundadora e diretora-executiva. Já o Better Business Bureau registra o início das atividades em 2014, a formalização como empresa de responsabilidade limitada em 2023 e a atuação em serviços residenciais e comerciais.

Os números mais recentes foram informados pela própria empresária ao g1. Segundo Núbia, a companhia chegou a 25 funcionários, 13 veículos e aproximadamente 1.200 clientes, com faturamento anual de US$ 2,7 milhões. Esses dados não aparecem acompanhados de demonstrações financeiras públicas.

Filhos também estão nos EUA

Os três filhos de Núbia passaram a morar nos Estados Unidos. A filha, que constituiu família em Connecticut, preparava-se para mudar para Nova York e trabalhar ao lado da mãe. O filho do meio entrou para o Exército norte-americano, enquanto o mais novo foi morar na Virgínia.