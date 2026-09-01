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Aos 43 anos, Kelly Key reduz procedimentos estéticos e reflete sobre rotina de beleza: 'Gera estresse'

A cantora comentou nas redes sociais sobre o processo de amadurecimento e a decisão de adotar um visual mais natural

Kamila Macedo

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 20:56

Kelly Key Crédito: Reprodução/Instagram

Kelly Key utilizou as redes sociais nesta terça-feira (1º) para revelar que busca realizar cada vez menos procedimentos estéticos. Segundo a cantora, a mudança ocorre após ter começado a desconstruir o que considerava padrão de beleza. Atualmente com 43 anos, ela comentou que, com o passar do tempo, percebeu como o meio em que estava inserida influenciava suas preferências.

"É curioso pensar no tanto de coisas que a gente tem registrado como sinônimo de beleza", iniciou Kelly, explicando que se sentia muito influenciada por sua carreira artística a manter o cabelo longo, loiro e liso, além das unhas compridas. "Trabalhar com o pop é assim, mas demorei para perceber o que era um gosto meu e o que era construído em mim por conta do trabalho”, relatou.

A cantora afirmou que vem passando por um processo de autoconhecimento e “se libertando dessas regras”, já que antes não entendia até onde ia a influência daquela época. Ela contou que agora mantém as unhas mais curtas e naturais, cortou o cabelo e tem priorizado a curvatura original dos fios.

Kelly Key mostra pele e shape durante treino 1 de 12

"Fui percebendo conforme fui ficando mais normal. Meu loiro foi ficando mais natural, comecei respeitando a textura dos meus cachos. Ontem, eu lavei e fui. Priorizando a saúde dos fios, tirei o alongamento, o mega hair. Eu achava que não tinha cabelo e tenho muito”, explicou.

Kelly disse que hoje enxerga de forma diferente características que antes afetavam sua autoestima, afirmando que elas a fazem se sentir mais única. Ela destacou que continua fazendo procedimentos como aplicação de botox e uso de lentes nos dentes, mas ressaltou que eram as manutenções constantes que a estressavam.

"Eu tô falando de manutenção, gera estresse. Manter cabelo, unha, é um estresse... prefiro me estressar fazendo botox", brincou. "Tem uma coisa nessa naturalidade que é liberdade e combina mais com a mulher que sou hoje. Amadurecer também é questionar sua referência de beleza", completou Kelly.