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Aos 44 anos, atriz de 'O Diabo Veste Prada', Anne Hathaway celebra nascimento do terceiro filho

Casada desde 2012 com o produtor Adam Shulman, Anne Hathaway já é mãe de Jonathan, de 10 anos, e Jack, de 6

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 06:39

Anne Hathaway Crédito: Shutterstock

Anne Hathaway deu à luz seu terceiro filho, fruto do casamento com o ator e produtor Adam Shulman. A revista norte-americana People confirmou a chegada do bebê nesta terça-feira (17). Conhecidos por manter a vida pessoal longe dos holofotes, os pais ainda não contaram qual é o sexo, o nome ou a data exata do nascimento do caçula.

Anne Hathaway anuncia gravidez do terceiro filho 1 de 8

O recém-nascido vai fazer companhia aos dois filhos mais velhos do casal: Jonathan, de 10 anos, e Jack, de 6. A artista, que venceu o Oscar pelo musical 'Os Miseráveis' (2013), voltou aos cinemas este ano com a continuação 'O Diabo Veste Prada 2' (2026), lançada duas décadas depois do filme original.

Hathaway contou ao público que estava grávida em junho deste ano, com um vídeo publicado em suas redes sociais. Na gravação, ela usava um vestido branco solto e escondia a barriga com os braços antes de revelá-la ao som da música 'Baby I’m Yours', de Barbara Lewis. Na legenda, escreveu apenas: "Baby, sou sua".

Meses depois, em outubro, a atriz falou sobre a gestação em entrevista ao programa de TV CBS Mornings. Ela contou que a prioridade do casal era aproveitar os últimos meses antes da chegada do novo integrante, já que os meninos mais velhos estavam acostumados com a rotina da casa.

Anne Hathaway na estreia do filme, 'O Fim da Rua' 1 de 16

"Estamos entusiasmados, radiantes, mas, neste momento, nosso foco principal é aproveitar ao máximo o tempo em que ainda somos uma família de quatro pessoas", disse a atriz ao programa.