BOA FORMA

Aos 44 anos, Marjorie Estiano surpreende com corpo malhado e revela nova dieta: 'Tudo melhorou'

Atriz abriu o jogo sobre os braços definidos que chamaram a atenção do público e explicou o que mudou no seu dia a dia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 12:40

Marjorie Estiano na série 'Habeas Corpus' Crédito: Reprodução/Instagram

Sempre muito reservada, a atriz Marjorie Estiano, de 44 anos, decidiu deixar a discrição de lado nas redes sociais para falar sobre um detalhe que chamou a atenção dos fãs: seu novo físico. Depois de surpreender o público com músculos bem marcados nos braços e nas costas em suas últimas cenas na série 'Habeas Corpus', ela explicou que o visual é resultado de uma mudança no seu estilo de vida.

O primeiro grande passo aconteceu na alimentação. Marjorie adotou a dieta flexitariana (dieta quase vegetariana, mas que permite comer carne de vez em quando) e diminuiu bastante o consumo de carne e de produtos de origem animal. O que começou há dois anos como uma tentativa de ajudar o meio ambiente virou um hábito. Hoje, ela calcula ter tirado cerca de 90% desses alimentos das suas refeições.

Marjorie Estiano explica corpo musculoso e revela nova rotina 1 de 7

A nova dieta trouxe vantagens que vão muito além da estética. A atriz contou que sua digestão melhorou muito, a pele ficou mais bonita e a disposição para o dia a dia aumentou. Além disso, Marjorie admitiu que a genética dá uma forcinha para os braços torneados, já que seu corpo acumula mais gordura nas pernas, o que deixa os músculos da parte de cima mais evidentes.

A relação com a academia também mudou. Marjorie deixou para trás a ideia de treinar até a exaustão e passar dos limites do seu corpo. A artista decidiu mudar a forma de pensar logo após as gravações da série em que interpretou Ângela Diniz, percebendo que precisava ter mais prazer e bem-estar na hora de se exercitar.

Hoje, a meta diária da atriz é movimentar o corpo para controlar a ansiedade e manter a flexibilidade, mas sem cobranças exageradas. A ideia é cuidar da saúde pensando no longo prazo, criando uma relação mais leve com os exercícios e sem carregar culpa naqueles dias mais caóticos em que a academia não cabe na agenda.