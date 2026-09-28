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Aos 45 anos, Adriana Lima é confirmada no Victoria’s Secret Fashion Show 2026

Modelo baiana foi confirmada no desfile em Los Angeles e fará sua 21ª participação no evento

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 14:06

Adriana Lima é confimada no VSF 2026
Adriana Lima é confimada no VSF 2026 Crédito: Reprodução

Adriana Lima está de volta à passarela do Victoria's Secret Fashion Show. Aos 45 anos, a modelo foi confirmada pela marca para a edição de 2026 do desfile, marcado para 18 de outubro, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Nascida em Salvador, na Bahia, Adriana foi anunciada como uma das estrelas do evento nas páginas das redes sociais da Victoria's Secret. A marca publicou vídeos no TikTok e no Instagram para revelar o retorno da brasileira.

Adriana Lima

Adriana Lima por Reprodução/Instagram
Adriana Lima por Reprodução/Instagram
Adriana Lima por Reprodução/Instagram
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Adriana Lima por Reprodução/Instagram

"Você pediu, nós cumprimos. O ícone de todos os ícones. @adrianalima, te vejo em LA", escreveu a empresa em uma das publicações.

Em outro vídeo, Adriana aparece lendo um jornal com informações sobre o desfile até perceber que estará novamente na passarela. "Eu estou de volta e eu vou ver você em LA", diz a modelo, que encerra a gravação mandando um beijo e um tchauzinho para a câmera.

@victoriassecret You asked, we delivered. The icon of all icons. @AdrianaLima, see you in LA. #victoriassecret #vsfashionshow #adrianalima ♬ original sound - Victoria's Secret

Adriana Lima na Victoria's Secret

A relação da baiana com a Victoria's Secret começou em 1998, quando ela passou a fazer parte do time de modelos da marca. No ano seguinte, Adriana estreou no tradicional Fashion Show.

Em 2024, ela voltou ao desfile depois de um intervalo de seis anos. A modelo também participou da edição de 2025, quando integrou o grupo de veteranas que retornaram ao evento.

Na ocasião, Adriana entrou na passarela usando um conjunto de lingerie de renda acompanhado por grandes asas prateadas com franjas. A participação marcou sua 20ª vez no Victoria's Secret Fashion Show.

Com o retorno anunciado para 2026, ela chegará à marca de 21 participações no desfile.

Quem também vai desfilar?

Além de Adriana Lima, a Victoria's Secret já confirmou nomes como Gigi Hadid, Alex Consani, Paloma Elsesser e Abby Champion para a próxima edição. A brasileira Gabi Moura, que também esteve na passarela no ano passado, voltará ao evento pelo segundo ano consecutivo como angel.

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