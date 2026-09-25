NOVO CASAL?

Aos 46 anos, Cauã Reymond engata romance com estudante de 23 anos; conheça

Galã colocou ponto-final na relação com Luana Mandarino e vive romance com Pietra Cupello

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 08:15

Campanha é estrelada por Cauã Reymond Crédito: Divulgação

A fila andou para Cauã Reymond. Pouco tempo depois de romper com a criadora de conteúdo Luana Mandarino, o ator de 46 anos já tem um novo amor. Segundo o EXTRA, trata-se da jovem Pietra Cupello, com quem o galã vem mantendo encontros frequentes e discretos há cerca de dois meses.

Pietra Cupello, affair de Cauã Reymond 1 de 19

A estudante tem 23 anos, cursa Medicina e também divide a rotina entre campanhas de moda e publicidades nas redes sociais, onde atua como representante de uma marca de roupas. Ela mora com a família em um condomínio fechado de alto padrão no Rio de Janeiro, endereço conhecido por ser o lar de celebridades como Ludmilla, Belo e Vini Jr.

A aproximação começou nas redes sociais. Trocas de mensagens e interações nos stories da jovem deram o pontapé inicial ao flerte. Pessoas próximas garantem que o encantamento foi imediato de ambos os lados e que os dois já vivem clima de paixão assumida.

Conhecido por não falar muito sobre a vida íntima, Cauã tem deixado rastros do envolvimento. O artista passou a interagir com frequência nas publicações da universitária, marcando presença com curtidas em fotos recentes e até mesmo buscando Pietra na porta da faculdade de Medicina.

A rotina da jovem também mudou desde o início das saídas com o galã. Colegas relatam que Pietra reduziu as aparições na vida noturna carioca para priorizar programas mais tranquilos e longe dos holofotes, limitando a exposição nas redes a registros do dia a dia fitness.