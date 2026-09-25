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Aos 46 anos, Gisele Bündchen revela que incluiu na rotina novo exercício que não usa pesos e acaba com a flacidez nos braços: 'Agora eu consigo'

Modelo contou que passou a fazer barra fixa e mantém uma rotina que também inclui musculação, Pilates e ioga

Fernanda Varela

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 14:39

Gisele Bündchen Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Aos 46 anos, Gisele Bündchen conseguiu realizar pela primeira vez um exercício que exige força para sustentar o próprio peso: a barra fixa. A modelo contou a novidade ao falar sobre a relação com a atividade física e a rotina de treinos que mantém atualmente.

“Agora, pela primeira vez na minha vida, consigo fazer barras”, afirmou Gisele. A modelo explicou que gosta de experimentar diferentes atividades e citou também surfe, vôlei com a filha e stand-up paddle entre os exercícios que pratica.

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A barra fixa é realizada utilizando o peso do próprio corpo. Durante o movimento, a pessoa fica suspensa e flexiona os braços para elevar o corpo em direção à barra, recrutando principalmente músculos das costas e dos braços, além de exigir estabilização do abdômen.

A barra é apenas uma das atividades praticadas pela brasileira. Em entrevista à revista i-D, Gisele contou que treina diariamente e distribui diferentes modalidades ao longo da semana. “Faço musculação três vezes por semana. Faço Pilates uma ou duas vezes por semana. Faço ioga duas ou três vezes por semana. Malho todos os dias porque, para mim, malhar não é algo que eu tenho que fazer. É algo que eu posso fazer”, declarou.

A modelo afirmou ainda que, depois dos 40 anos, procura variar os exercícios em vez de manter apenas uma modalidade. Atualmente, além da rotina de atividades físicas, Gisele vive uma nova fase após o nascimento de River, seu terceiro filho e primeiro com Joaquim Valente.