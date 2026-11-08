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Aos 47 anos, André Marques tem fazenda com 3 chalés produzidos de maneira sustentável e cercada de verde

Cada um dos chalés terá aproximadamente 40 m², mas são diferentes quando comparados um com o outro

Felipe Sena

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 07:30

André Marques reconstruiu fazenda comprada pelo pai Crédito: Reproduçaõ | Instagram

O apresentador André Marques, de 47 anos, é proprietário de uma fazenda em Cachoeira do Macacu, no interior do Rio de Janeiro.

O ator ainda tem três chalés na propriedade comprada pelo pai do apresentador e ator antes do nascimento do artista. No ar no programa “Angélica Ao Vivo”, do GNT, André encontrou em meio ao verde, um refúgio, ao lado de animais como vacas e cavalos.

André Marques tem fazenda com pegada sustentável 1 de 24

Cada um dos chalés terá aproximadamente 40 m², mas são diferentes quando comparados um com o outro.

"Os chalés terão propostas distintas, com diferenças tanto na estética quanto na distribuição dos ambientes internos. Cada projeto terá características próprias, explorando diferentes possibilidades arquitetônicas", detalha a assessoria de imprensa da Espaço Smart, responsável pelas obras, segundo o portal Terra.