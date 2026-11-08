Aos 47 anos, André Marques tem fazenda com 3 chalés produzidos de maneira sustentável e cercada de verde

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 8 de novembro de 2026 às 07:30
O apresentador André Marques, de 47 anos, é proprietário de uma fazenda em Cachoeira do Macacu, no interior do Rio de Janeiro.
O ator ainda tem três chalés na propriedade comprada pelo pai do apresentador e ator antes do nascimento do artista. No ar no programa “Angélica Ao Vivo”, do GNT, André encontrou em meio ao verde, um refúgio, ao lado de animais como vacas e cavalos.
André Marques tem fazenda com pegada sustentável
Cada um dos chalés terá aproximadamente 40 m², mas são diferentes quando comparados um com o outro.
"Os chalés terão propostas distintas, com diferenças tanto na estética quanto na distribuição dos ambientes internos. Cada projeto terá características próprias, explorando diferentes possibilidades arquitetônicas", detalha a assessoria de imprensa da Espaço Smart, responsável pelas obras, segundo o portal Terra.
A obra realizada na propriedade de André Marques é pensada no meio ambiente, com a redução de desperdício e diminuição do consumo de água. Segundo a assessoria, fatores como o uso eficiente dos materiais e a redução do desperdício, da geração de resíduos no canteiro e do consumo de água durante a construção, ajudam a tornar o processo construtivo mais eficiente e sustentável. Além disso, o aço é um material reciclável, com potencial de reaproveitamento ao longo do ciclo de vida da edificação.