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Felipe Sena
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 20:01
A atriz Deborah Secco completou 47 anos e recebeu uma surpresa pra lá de especial da filha, Maria Flor, de 10 anos, nesta quinta-feira (26).
Segundo a artista, a pequena foi responsável por organizar tudo, com direito a café da manhã e até tarde em spa.
Deborah Secco comemora 47 anos ao lado da filha
Em seu perfil no Instagram, a atriz publicou um álbum de fotos com momentos que marcaram a comemoração. Na primeira foto, ela aparece abraçada à filha na cama.
Entre as surpresas esteve uma cesta de café da manhã recheada de pães, doces, queijos e refrigerante, além de uma cartinha escrita à mão por Maria Flor.
As celebrações seguiram com um almoço especial e diversão em um parque de trampolins. Mãe e filha aproveitaram o dia juntas.
Para fechar o dia, a atriz ainda desfrutou de uma tarde no spa, com direito a massagem relaxante e banho de banheira
“Para 47 anos. Comemorei do lado de quem mais amo! Um dia cheio de surpresas preparadas pela Maria Flor. Vou guardar cada uma na memória e lembrá-las pro resto da minha vida. Enxurrada de amor!”, escreveu a artista na legenda da publicação.
Deborah também agradeceu pelos presentes e pelas mensagens recebidas ao longo do dia, ressaltando o carinho dos fãs. “Ah, obrigada também por cada demonstração de amor que recebi! Posts, mensagens, ligações, flores, presentes. Vocês deixaram meu coração quentinho”, declarou.