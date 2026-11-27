COMEMORAÇÃO

Aos 47 anos, Deborah Secco é surpreendida pela filha no dia do aniversário

Atriz usou as redes sociais para compartilhar momento especial preparado pela filha, Maria Flor, de 10 anos

Felipe Sena

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 20:01

Deborah Secco e Maria Flor Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz Deborah Secco completou 47 anos e recebeu uma surpresa pra lá de especial da filha, Maria Flor, de 10 anos, nesta quinta-feira (26).

Segundo a artista, a pequena foi responsável por organizar tudo, com direito a café da manhã e até tarde em spa.

Deborah Secco comemora 47 anos ao lado da filha 1 de 5

Em seu perfil no Instagram, a atriz publicou um álbum de fotos com momentos que marcaram a comemoração. Na primeira foto, ela aparece abraçada à filha na cama.

Entre as surpresas esteve uma cesta de café da manhã recheada de pães, doces, queijos e refrigerante, além de uma cartinha escrita à mão por Maria Flor.

As celebrações seguiram com um almoço especial e diversão em um parque de trampolins. Mãe e filha aproveitaram o dia juntas.

Para fechar o dia, a atriz ainda desfrutou de uma tarde no spa, com direito a massagem relaxante e banho de banheira

“Para 47 anos. Comemorei do lado de quem mais amo! Um dia cheio de surpresas preparadas pela Maria Flor. Vou guardar cada uma na memória e lembrá-las pro resto da minha vida. Enxurrada de amor!”, escreveu a artista na legenda da publicação.