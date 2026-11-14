BELEZA

Aos 48 anos, Carolina Dieckmann dispensa botox e revela segredo para manter pele firme e jovem

Dermatologista Aline Vieira explica os cuidados personalizados que priorizam o estímulo de colágeno e a naturalidade da pele



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 11:00

Aos 48 anos, atriz combina skincare diário, proteção solar e acompanhamento dermatológico para preservar a firmeza e a luminosidade do rosto Crédito: Reprodução / Instagram | Pexels

Você já se perguntou como algumas famosas conseguem manter uma pele com aparência saudável mesmo com o passar dos anos? Aos 48 anos, Carolina Dieckmann chama atenção justamente por apostar em uma estratégia que vai além dos cremes tradicionais: a atriz combina cuidados diários com acompanhamento dermatológico e tratamentos planejados para preservar a qualidade da pele.

Longe da ideia de transformar completamente a aparência, a artista prioriza a naturalidade. O objetivo é manter a firmeza, a hidratação e a luminosidade sem apagar os traços que fazem parte de sua identidade.

A rotina é acompanhada pela dermatologista Aline Vieira, responsável por desenvolver um planejamento individualizado para as necessidades da atriz.

Qual é o segredo de Carolina Dieckmann para manter a pele bonita aos 48 anos?

A estratégia de Carolina está baseada principalmente na prevenção. Em vez de esperar que os sinais do envelhecimento fiquem mais evidentes, a atriz mantém uma rotina de cuidados que considera diferentes características da pele.

Entre os pontos observados pela dermatologista estão hidratação, textura, luminosidade, uniformidade, espessura da derme e manutenção do colágeno.

A proposta é trabalhar a qualidade da pele como um todo, sem concentrar a atenção apenas nas rugas ou nas linhas de expressão.

Segundo a especialista, o planejamento parte da preservação da identidade e da naturalidade do rosto.

Skincare da atriz tem cuidados diferentes pela manhã e à noite

Um dos detalhes que chama atenção na rotina de Carolina Dieckmann é a divisão dos cuidados conforme o período do dia.

Pela manhã, a prioridade é preparar e proteger a pele dos fatores externos. À noite, o foco passa a ser a recuperação, a hidratação e os cuidados relacionados à renovação celular.

O que Carolina usa pela manhã?

O ritual matinal reúne etapas voltadas à limpeza, hidratação e proteção. Entre os cuidados estão:

Limpeza suave do rosto

Hidratação específica para a região dos olhos

Aplicação de antioxidantes

Uso de hidratante facial

Proteção solar rigorosa

O filtro solar tem papel importante nesse planejamento, especialmente porque a exposição acumulada ao sol pode favorecer manchas e outras alterações na pele.

Como funciona a rotina noturna?

À noite, a atriz começa novamente pela limpeza do rosto. Em seguida, entram produtos direcionados ao estímulo de colágeno, à firmeza e aos cuidados com a região dos olhos.

A rotina também inclui ativos voltados à renovação celular, associados à hidratação profunda.

A combinação busca manter a pele saudável e ajudar a preservar características como textura e luminosidade.

O que muda na pele depois dos 40 anos?

Aos 40 anos, muitas pessoas começam a perceber transformações que vão além das rugas.

Com o passar do tempo, a produção natural de colágeno e elastina diminui, a renovação celular fica mais lenta e a pele pode perder parte da capacidade de reter água.

Também podem surgir alterações relacionadas à exposição solar acumulada, como manchas e agravamento do melasma.

Outro ponto importante envolve a sustentação facial. Mudanças nos ligamentos, nos compartimentos de gordura e na estrutura óssea também participam do processo de envelhecimento.

Por isso, a dermatologista Aline Vieira destaca que a qualidade da pele não deve ser avaliada apenas pela presença de rugas.

Por que a naturalidade é prioridade nos cuidados da atriz?

Para Carolina Dieckmann, preservar as características do próprio rosto faz parte da proposta de cuidados.

A estratégia não está concentrada em apagar completamente as marcas do tempo, mas em manter uma aparência saudável, com atenção à firmeza, à hidratação e à luminosidade.

Essa abordagem também ajuda a explicar por que o acompanhamento profissional é importante. Os produtos e procedimentos precisam considerar as necessidades individuais de cada pessoa.

A dermatologista ressalta que uma rotina não deve ser reproduzida automaticamente por outras mulheres. Um produto que funciona bem para determinada pele pode não apresentar os mesmos resultados em outra.

Dá para seguir a rotina de Carolina Dieckmann em casa?

Alguns hábitos da atriz fazem parte dos cuidados básicos que podem ser discutidos com um dermatologista, como limpeza adequada, hidratação e proteção solar.

Já os produtos específicos e os ativos voltados à renovação celular precisam ser escolhidos de acordo com as características de cada pele.