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Aos 48 anos, Maju Coutinho anuncia gravidez do primeiro filho e revela nome do bebê

Apresentadora compartilhou a novidade nas redes sociais nesta sexta-feira (28)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 12:41

Maju Coutinho anuncia gravidez do primeiro filho Crédito: Reprodução/Instagram

Aos 48 anos, Maju Coutinho anunciou nesta sexta-feira (28) que está à espera do seu primeiro filho. A jornalista e apresentadora compartilhou a novidade em seu perfil oficial ao lado do marido, o publicitário e artista visual Agostinho Paulo Moura, com quem mantém um relacionamento desde 2009.

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Na publicação, embalada pela canção 'Boas-Vindas', de Caetano Veloso, o casal revelou que o menino se chamará Malik. Em tom bem-humorado, a comunicadora definiu a chegada do filho como "o show da vida particular", fazendo uma referência ao programa que comanda na TV Globo.

A notícia marca uma nova fase após reflexões que a própria apresentadora dividiu com o público em 2024. Na época, Maju revelou ter congelado óvulos e ponderou abertamente sobre o desejo de maternidade, questionando o peso das imposições culturais em relação às escolhas femininas.