Aos 48 anos, Maju Coutinho anuncia gravidez do primeiro filho e revela nome do bebê

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 28 de agosto de 2026 às 12:41
Aos 48 anos, Maju Coutinho anunciou nesta sexta-feira (28) que está à espera do seu primeiro filho. A jornalista e apresentadora compartilhou a novidade em seu perfil oficial ao lado do marido, o publicitário e artista visual Agostinho Paulo Moura, com quem mantém um relacionamento desde 2009.
Maju Coutinho anuncia gravidez do primeiro filho
Na publicação, embalada pela canção 'Boas-Vindas', de Caetano Veloso, o casal revelou que o menino se chamará Malik. Em tom bem-humorado, a comunicadora definiu a chegada do filho como "o show da vida particular", fazendo uma referência ao programa que comanda na TV Globo.
A notícia marca uma nova fase após reflexões que a própria apresentadora dividiu com o público em 2024. Na época, Maju revelou ter congelado óvulos e ponderou abertamente sobre o desejo de maternidade, questionando o peso das imposições culturais em relação às escolhas femininas.
Enquanto Agostinho já é pai de dois filhos de uma relação anterior, o casal agora se prepara para viver a experiência de ter o primeiro filho juntos.