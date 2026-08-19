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Aos 49 anos, Evaristo Costa anuncia produção de ‘conteúdo adulto’ e surpreende

Jornalista brincou ao revelar que pretende produzir vídeos sobre temas como dor nas costas, vista cansada e colesterol

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 22:05

Evaristo Costa brincou com o termo “conteúdo adulto” e divertiu os seguidores ao revelar os temas dos vídeos
Evaristo Costa brincou com o termo “conteúdo adulto” e divertiu os seguidores ao revelar os temas dos vídeos Crédito: Reprodução

Evaristo Costa surpreendeu os seguidores nesta quarta-feira (19) ao anunciar que começaria a produzir “conteúdo adulto”. Mas quem pensou em outro tipo de publicação acabou levando um susto: o jornalista estava apenas brincando com assuntos relacionados à chegada dos 40 anos.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Evaristo contou que já teria começado a gravar os primeiros conteúdos e até revelou o tema do suposto “primeiro episódio”.

“Eu decidi que vou começar a produzir conteúdo adulto. Espero que eu possa contar com o apoio de vocês que sempre me acompanharam. Já gravei alguns vídeos. Inclusive, se tudo der certo, na semana que vem já sai o primeiro episódio. O tema vai ser dor nas costas, depois vista cansada, hipertensão, colesterol e por aí vai”, brincou.

Evaristo Costa

Evaristo Costa por Reprodução
Evaristo Costa mostra cordão de girassol por Reprodução/Redes Sociais
Evaristo Costa explica sobre doença de pele por Redes sociais
Evaristo Costa por Reprodução/Redes Sociais
Evaristo Costa expõe constrangimento em avião por causa de doença de Crohn por Reprodução/Redes Sociais
Evaristo Costa no MasterChef por Divulgação/Band
Evaristo Costa no camarote Expresso 2222 por Geovane Peixoto/Camarote Expresso 2222/Reprodução
Evaristo Costa por Reprodução
Evaristo Costa tem doença de Crohn por Redes sociais
Evaristo Costa no hospital por Redes sociais
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Evaristo Costa por Reprodução

A estratégia funcionou. A publicação deixou alguns seguidores confusos inicialmente e rendeu uma série de comentários bem-humorados. Entre as reações, teve quem admitisse ter interpretado a expressão de outra maneira. “Ai que susto! Falou conteúdo adulto pensei que era outro tipo”, escreveu uma pessoa. Outros entraram na brincadeira com sugestões como “Como levantar rápido sem ficar tonta” e “Como tossir sem mijar”.

O próprio nome de Evaristo também virou piada nos comentários, com um seguidor escrevendo “Evaristo de Costas”.

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Evaristo faz alerta sobre saúde

Depois da repercussão, o jornalista publicou outro vídeo, desta vez falando de forma mais séria sobre os cuidados com a saúde depois dos 40 anos.

Na publicação, Evaristo reforçou a importância de não deixar o acompanhamento da saúde de lado conforme a idade avança e resumiu o recado aos seguidores: “40+ Não descuide da sua saúde!”

A brincadeira, portanto, acabou ganhando um segundo capítulo: o que começou como um anúncio de “conteúdo adulto” terminou como um alerta bem-humorado sobre os desafios e cuidados da vida adulta.

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