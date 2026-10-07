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Aos 50 anos, Rodrigo Faro revela atividade física responsável pelo corpão sarado: 'Mudou tudo na minha vida'

Apresentador do reality 'Herança em Jogo' detalhou sua rotina intensa de exercícios

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 12:12

O apresentador Rodrigo Faro exibe boa forma em suas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram

Rodrigo Faro decidiu revelar qual atividade física transformou seu corpo e sua mente nos últimos anos. Em participação gravada para o quadro 'Tá Pago', do 'Esporte Espetacular', da TV Globo, o apresentador detalhou sua paixão pela calistenia, método focado no uso do próprio peso corporal para ganhar massa e resistência.

O apresentador Rodrigo Faro faz calistenia 1 de 9

Praticante há quase três anos, o comunicador explicou que a modalidade vai além da estética. Para ele, o momento serviu como uma virada de chave, ajudando a fortalecer o foco e a determinação.

"Calistenia é a beleza da força. Eu pratico há quase três anos e mudou tudo na minha vida. Mudou a minha disciplina e a minha relação com me autodesafiar", declarou Faro. O artista reforçou ainda que essa mentalidade de persistência reflete diretamente em seus negócios e nos palcos.

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Comandando atualmente o reality show 'Herança em Jogo', no Globoplay, o comunicador precisou criar um método de horários para não deixar a saúde de lado. Ele contou que reserva o início do dia exclusivamente para cuidar da sua saúde e bem-estar antes de mergulhar nos compromissos.