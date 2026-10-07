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Aos 50 anos, Rodrigo Faro revela atividade física responsável pelo corpão sarado: 'Mudou tudo na minha vida'

Apresentador do reality 'Herança em Jogo' detalhou sua rotina intensa de exercícios

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 12:12

O apresentador Rodrigo Faro exibe boa forma em suas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram

Rodrigo Faro decidiu revelar qual atividade física transformou seu corpo e sua mente nos últimos anos. Em participação gravada para o quadro 'Tá Pago', do 'Esporte Espetacular', da TV Globo, o apresentador detalhou sua paixão pela calistenia, método focado no uso do próprio peso corporal para ganhar massa e resistência.

O apresentador Rodrigo Faro faz calistenia

O apresentador Rodrigo Faro faz calistenia  por Reprodução/Instagram
O apresentador Rodrigo Faro exibe boa forma em suas redes sociais por Reprodução/Instagram
O apresentador Rodrigo Faro exibe boa forma em suas redes sociais por Reprodução/Instagram
O apresentador Rodrigo Faro exibe boa forma em suas redes sociais por Reprodução/Instagram
O apresentador Rodrigo Faro exibe boa forma em suas redes sociais por Reprodução/Instagram
O apresentador Rodrigo Faro exibe boa forma em suas redes sociais por Reprodução/Instagram
O apresentador Rodrigo Faro exibe boa forma em suas redes sociais por Reprodução/Instagram
O apresentador Rodrigo Faro exibe boa forma em suas redes sociais por Reprodução/Instagram
O apresentador Rodrigo Faro exibe boa forma em suas redes sociais por Reprodução/Instagram
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O apresentador Rodrigo Faro faz calistenia  por Reprodução/Instagram

Praticante há quase três anos, o comunicador explicou que a modalidade vai além da estética. Para ele, o momento serviu como uma virada de chave, ajudando a fortalecer o foco e a determinação.

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"Calistenia é a beleza da força. Eu pratico há quase três anos e mudou tudo na minha vida. Mudou a minha disciplina e a minha relação com me autodesafiar", declarou Faro. O artista reforçou ainda que essa mentalidade de persistência reflete diretamente em seus negócios e nos palcos.

O apresentador Rodrigo Faro exibe boa forma em suas redes sociais

O apresentador Rodrigo Faro exibe boa forma em suas redes sociais por Reprodução/Instagram
O apresentador Rodrigo Faro exibe boa forma em suas redes sociais por Reprodução/Instagram
O apresentador Rodrigo Faro exibe boa forma em suas redes sociais por Reprodução/Instagram
O apresentador Rodrigo Faro exibe boa forma em suas redes sociais por Reprodução/Instagram
O apresentador Rodrigo Faro exibe boa forma em suas redes sociais por Reprodução/Instagram
O apresentador Rodrigo Faro exibe boa forma em suas redes sociais por Reprodução/Instagram
O apresentador Rodrigo Faro e a esposa, ex-modelo Vera Viel por Reprodução/Instagram
O apresentador Rodrigo Faro exibe boa forma em suas redes sociais por Reprodução/Instagram
O apresentador Rodrigo Faro exibe boa forma em suas redes sociais por Reprodução/Instagram
O apresentador Rodrigo Faro exibe boa forma em suas redes sociais por Reprodução/Instagram
O apresentador Rodrigo Faro exibe boa forma em suas redes sociais por Reprodução/Instagram
O apresentador Rodrigo Faro exibe boa forma em suas redes sociais por Reprodução/Instagram
O apresentador Rodrigo Faro exibe boa forma em suas redes sociais por Reprodução/Instagram
O apresentador Rodrigo Faro exibe boa forma em suas redes sociais por Reprodução/Instagram
O apresentador Rodrigo Faro exibe boa forma em suas redes sociais por Reprodução/Instagram
O apresentador Rodrigo Faro exibe boa forma em suas redes sociais por Reprodução/Instagram
O apresentador Rodrigo Faro exibe boa forma em suas redes sociais por Reprodução/Instagram
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O apresentador Rodrigo Faro exibe boa forma em suas redes sociais por Reprodução/Instagram
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O apresentador Rodrigo Faro exibe boa forma em suas redes sociais por Reprodução/Instagram

Comandando atualmente o reality show 'Herança em Jogo', no Globoplay, o comunicador precisou criar um método de horários para não deixar a saúde de lado. Ele contou que reserva o início do dia exclusivamente para cuidar da sua saúde e bem-estar antes de mergulhar nos compromissos.

"Das 8h às 11h eu cuido do meu CPF. É quando vou me alimentar bem, fazer o meu treino e cuidar da minha mente e do meu corpo. Depois começa o CNPJ, vem o trabalho e a correria", explicou. O episódio completo com o treino de Faro vai ao ar no próximo domingo (11).

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Tags:

Exercício Fitness Rodrigo Faro Calistenia

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