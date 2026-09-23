Aos 50 anos, Simone Poncio dá a luz filha com pastor Márcio Poncio; veja registros

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Felipe Sena
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 19:23
Nesta quarta-feira (23), nasceu Marie Vitória, filha do casal Simone Poncio, de 50 anos, e Márcio Poncio, de 53 anos.
A pequena veio ao mundo no Rio de Janeiro (RJ), com a família de perto, acompanhando o momento.
Nasce Marie Vitória, filha de Simone Poncio
A filha do casal, Sarah Poncio público registros do momento nas redes sociais. “Vivendo um milagre, obrigada meu Deus!! ??? Nossa Marie Vitória”, escreveu na legenda. O cantor Saulo Poncio também aparece nos cliques, assim como os netos da nova mamãe.
A chegada da bebê acontece após o pastor Márcio Pôncio ser preso em julho durante a 5ª fase da Operação Unha e Carne, que investiga suspeitas de lavagem de dinheiro da cúpula do jogo do bicho, ligações com a "Máfia do Cigarro" e repasses de valores a agentes públicos e políticos no Rio de Janeiro.
Hoje, o pastor cumpre prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).