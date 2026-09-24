Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aos 50 anos, Simone Poncio dá à luz terceira filha 29 anos após última gestação: 'Vivendo um milagre'

Marie Vitória nasceu no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (23), após uma gravidez de risco marcada por descolamento ovular

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 23:19

Roberta Miranda se manifesta após Rick ganhar mais de 1 milhão de seguidores depois da morte
Roberta Miranda se manifesta após Rick ganhar mais de 1 milhão de seguidores depois da morte Crédito: Reprodução

A chegada de Marie Vitória encerra um intervalo de 29 anos na história de maternidade de Simone Poncio. Aos 50 anos, a influenciadora e pastora deu à luz a terceira filha nesta quarta-feira (23), em uma maternidade do Rio de Janeiro. A bebê é fruto do relacionamento com Márcio Poncio.

O nascimento foi celebrado nas redes sociais pela família. Sarah Poncio compartilhou registros da irmã mais nova e resumiu a emoção do momento em uma publicação: “Vivendo um milagre, obrigada meu Deus! Nossa Marie Vitória”.

A nova gravidez aconteceu em uma fase bastante diferente da primeira maternidade de Simone. Com os filhos mais velhos já adultos, ela contou anteriormente que passou a sentir a chamada “síndrome do ninho vazio”, o que contribuiu para a decisão de engravidar novamente.

Nasce Marie Vitória, filha de Simone Poncio

Veja registros do nascimento de filha de Simone Poncio e do pastor Márcio Poncio por Reprodução | Instagram
Veja registros do nascimento de filha de Simone Poncio e do pastor Márcio Poncio por Reprodução | Instagram
Veja registros do nascimento de filha de Simone Poncio e do pastor Márcio Poncio por Reprodução | Instagram
Veja registros do nascimento de filha de Simone Poncio e do pastor Márcio Poncio por Reprodução | Instagram
Veja registros do nascimento de filha de Simone Poncio e do pastor Márcio Poncio por Reprodução | Instagram
Veja registros do nascimento de filha de Simone Poncio e do pastor Márcio Poncio por Reprodução | Instagram
Veja registros do nascimento de filha de Simone Poncio e do pastor Márcio Poncio por Reprodução | Instagram
Veja registros do nascimento de filha de Simone Poncio e do pastor Márcio Poncio por Reprodução | Instagram
Veja registros do nascimento de filha de Simone Poncio e do pastor Márcio Poncio por Reprodução | Instagram
1 de 9
Veja registros do nascimento de filha de Simone Poncio e do pastor Márcio Poncio por Reprodução | Instagram

O período de gestação, porém, exigiu acompanhamento especial. A gravidez foi considerada de risco e teve episódios delicados, entre eles um descolamento ovular.

Na maternidade, Sarah esteve presente acompanhada dos filhos. Saulo Poncio e Gabi Brandt também foram ao local para acompanhar a chegada da bebê.

Márcio não acompanhou o parto

O nascimento de Marie Vitória aconteceu sem a presença do pai. Márcio Poncio não acompanhou o parto porque cumpre prisão domiciliar desde julho e utiliza tornozeleira eletrônica.

Leia mais

Doméstica de Ísis Valverde trabalha por 7 anos, denuncia jornada de 12 horas e ganha R$ 30 mil na Justiça

Roberta Miranda se manifesta após Rick ganhar mais de 1 milhão de seguidores depois da morte

Susana Werner deixa Portugal após mais de 10 anos e decide vender imóveis: 'Estamos vendendo tudo'

Aprenda a fazer o famoso bolo de sorvete com calda de chocolate

Baiana Anne Louise une funk e música eletrônica em parceria com MC Rebecca e Clementaum

O pastor foi preso durante uma operação que investiga suspeitas de lavagem de dinheiro relacionadas ao jogo do bicho no Rio de Janeiro. Desde então, permanece submetido à medida de prisão domiciliar.

Com a chegada de Marie Vitória, Simone volta a viver a rotina de cuidados com um bebê quase três décadas depois da última gestação.

Leia mais

Imagem - Chega ao fim o casamento de Vanessa Giácomo e Giuseppe Dioguardi após 12 anos

Chega ao fim o casamento de Vanessa Giácomo e Giuseppe Dioguardi após 12 anos

Imagem - Renner se pronuncia pela primeira vez após morte de Rick em acidente aéreo: 'Não é fácil'

Renner se pronuncia pela primeira vez após morte de Rick em acidente aéreo: 'Não é fácil'

Imagem - Aprenda a fazer o tradicional vatapá para o Dia de São Cosme e Damião

Aprenda a fazer o tradicional vatapá para o Dia de São Cosme e Damião

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Doméstica de Ísis Valverde trabalha por 7 anos, denuncia jornada de 12 horas e ganha R$ 30 mil na Justiça

Doméstica de Ísis Valverde trabalha por 7 anos, denuncia jornada de 12 horas e ganha R$ 30 mil na Justiça
Imagem - Roberta Miranda se manifesta após Rick ganhar mais de 1 milhão de seguidores depois da morte

Roberta Miranda se manifesta após Rick ganhar mais de 1 milhão de seguidores depois da morte