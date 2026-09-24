Aos 50 anos, Simone Poncio dá à luz terceira filha 29 anos após última gestação: 'Vivendo um milagre'

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Heider Sacramento
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 23:19
A chegada de Marie Vitória encerra um intervalo de 29 anos na história de maternidade de Simone Poncio. Aos 50 anos, a influenciadora e pastora deu à luz a terceira filha nesta quarta-feira (23), em uma maternidade do Rio de Janeiro. A bebê é fruto do relacionamento com Márcio Poncio.
O nascimento foi celebrado nas redes sociais pela família. Sarah Poncio compartilhou registros da irmã mais nova e resumiu a emoção do momento em uma publicação: “Vivendo um milagre, obrigada meu Deus! Nossa Marie Vitória”.
A nova gravidez aconteceu em uma fase bastante diferente da primeira maternidade de Simone. Com os filhos mais velhos já adultos, ela contou anteriormente que passou a sentir a chamada “síndrome do ninho vazio”, o que contribuiu para a decisão de engravidar novamente.
Nasce Marie Vitória, filha de Simone Poncio
O período de gestação, porém, exigiu acompanhamento especial. A gravidez foi considerada de risco e teve episódios delicados, entre eles um descolamento ovular.
Na maternidade, Sarah esteve presente acompanhada dos filhos. Saulo Poncio e Gabi Brandt também foram ao local para acompanhar a chegada da bebê.
Márcio não acompanhou o parto
O nascimento de Marie Vitória aconteceu sem a presença do pai. Márcio Poncio não acompanhou o parto porque cumpre prisão domiciliar desde julho e utiliza tornozeleira eletrônica.
O pastor foi preso durante uma operação que investiga suspeitas de lavagem de dinheiro relacionadas ao jogo do bicho no Rio de Janeiro. Desde então, permanece submetido à medida de prisão domiciliar.
Com a chegada de Marie Vitória, Simone volta a viver a rotina de cuidados com um bebê quase três décadas depois da última gestação.